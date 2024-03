Palpite Santos x Inter de Limeira - Campeonato Paulista - 9/3/24

Pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos, já garantido na próxima fase, recebe a Inter de Limeira.

O confronto acontece no dia 9 de março (sábado), na Vila Belmiro, em Santos. Confira as análises de nossos editores, assim como palpites para este importante duelo.

Santos vem apresentando um bom futebol

A equipe da Baixada Santista vem apresentando um futebol, no mínimo, eficiente. Ainda que não sejam apresentações de encher os olhos, os resultados positivos são o que importam de fato.

O Peixe, nesta edição do campeonato estadual, foi a primeira equipe a garantir uma vaga na próxima fase. Em onze jogos garantiu 22 pontos, sendo doze a mais que o segundo colocado de sua chave, a Portuguesa, com 10.

Dessa forma, considerando que o Santos atua em casa e vem sendo uma das equipes com o melhor desempenho na competição, acreditamos em uma vitória do Alvinegro Praiano.

Palpite 1 - Santos x Inter de Limeira - Santos vence: 1.44 na Betano.

Dois ataques com média superior a um gol por jogo

Nesta temporada do Campeonato Paulista, o Santos registrou 15 gols em onze partidas (média de 1,36 por jogo). Coincidentemente, a Inter de Limeira também apresenta a mesma média, com 15 gols em onze rodadas.

Considerando a tendência de ambos os times marcarem pelo menos um gol por jogo e a abordagem mais descontraída, pois já estão classificados para a próxima fase, é plausível esperar uma partida em que ambas as equipes consigam marcar gols.

Ainda, com jogadores qualificados em ambos os times, como Juninho e Gustavo Bochecha pela Inter (três gols cada) e Otero e William Bigode pelo Santos (dois gols cada), os sintomas de gols ficam ainda mais evidentes.

Palpite 2 - Santos x Inter de Limeira - Sim para ambos marcam: 2.10 na Betano.

Ambos marcaram na maioria das partidas dessas duas equipes

Conforme mencionado, ambas as equipes mantêm uma média de gols acima de um por jogo. Além disso, é relevante notar que em seis dos onze jogos do Santos no Campeonato Paulista, a média de gols superou 1,5 em todas as partidas.

No que diz respeito à equipe do interior de São Paulo, o número de partidas com esse padrão é ainda mais significativo: em oito dos onze jogos da Inter de Limeira, o placar foi igual ou superior a dois tentos.

Esses dados indicam claramente a possibilidade de um jogo com gols. Sendo assim, acreditamos nas chances de haver pelo menos duas bolas na rede durante os noventa minutos.

Palpite 3 - Santos x Inter de Limeira - Mais de 1,5 gols: 1.29 na Betano.