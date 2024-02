Palpite Santos x Corinthians - Campeonato Paulista - 7/2/24

Em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista, a equipe do Santos, atuando como mandante, recebe o Corinthians.

O confronto acontece no dia 7 de fevereiro (quarta-feira), na Vila Belmiro, em Santos. Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este importante duelo do Paulistão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.30 na Betano Gols Mais/Menos Corinthians menos 1,5 1.28 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Corinthians precisa reagir contra o Santos

Após o Corinthians ser derrotado para o São Paulo e Novorizontino, jogando em casa, uma crise se instaurou na equipe. Agora, é preciso dar uma resposta imediata já neste clássico.

Enfrentando o Santos, que vem apresentando uma boa campanha no Grupo A, o Timão não terá vida fácil. Assim, considerando que o Corinthians foi o time que mais empatou no Brasileirão 2023, acreditamos que esse jogo também pode apresentar igualdade no placar.

Ainda, é importante considerar que nos três últimos encontros diretos entre esses dois times, dois placares finais terminaram com um empate.

Palpite 1 - Santos x Corinthians - Empate: 3.30 na Betano.

O ataque do Timão ainda não engrenou

O sistema ofensivo do Alvinegro não tem apresentado um bom desempenho neste ano. Yuri Alberto, Romero e tampouco Pedro Raul, puderam resolver a situação do Corinthians nas últimas rodadas.

Assim, a perspectiva para esse duelo indica que o Corinthians não consiga marcar mais de um gol na partida, seguindo a tendência observada nos cinco últimos confrontos.

Ainda, vale mencionar que dentre os pressupostos "4 grandes" do estado de São Paulo, o Corinthians é detentor do pior ataque, somando apenas três gols na competição.

Palpite 2 - Santos x Corinthians - Corinthians menos de 1,5 gols: 1.28 na Betano.

Poucos gols são esperados na Vila

Além do Corinthians apresentar um ataque que não vem demonstrando muita força, o Santos, por sua vez, tem mostrado uma defesa consistente. Assim, o jogo pode apresentar poucos gols.

Ainda, é importante analisar que em cinco dos últimos seis jogos do Clássico Alvinegro, todos eles tiveram menos de 2,5 gols.

Nesse sentido, e considerando a fase dos dois clubes, com ambos buscando se recuperar, o Corinthians no campeonato e o Santos na temporada, é viável acreditar que este clássico tende a ter poucos gols.

Palpite 3 - Santos x Corinthians - Menos de 2,5 gols: 1.65 na Betano.