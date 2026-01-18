Palpite Real Sociedad x Barcelona - La Liga - 18/01/2026

Nosso especialista em apostas espera um início forte do time da casa, com Mikel Oyarzabal e Raphinha marcando gols.

Melhores palpites para Real Sociedade x Barcelona:

Nossa análise: momento das equipes

Após 18 meses difíceis, os torcedores da Real Sociedad têm algo pelo qual ansiar, com o novo técnico Pellegrino Matarazzo começando bem.

O primeiro técnico americano da história da La Liga conquistou quatro pontos em suas duas primeiras partidas. Além disso, ele supervisionou uma vitória nos pênaltis contra o Osasuna na Copa do Rei no meio da semana.

O Barcelona também venceu na copa, superando os líderes da Segunda Divisão, Racing Santander, por 2-0. Foi a 11ª vitória consecutiva para o time de Hansi Flick em todas as competições.

Eles conquistaram seu primeiro troféu da temporada no último fim de semana, derrotando o Real Madrid por 3-2 para ganhar a Supercopa.

Prováveis escalações para Real Sociedade x Barcelona

Real Sociedade: Remiro, Gomez, Martin, Caleta-Car, Aramburu, Soler, Turrientes, Guedes, B. Mendez, Kubo, Oyarzabal;

Barcelona: J. Garcia, Balde, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermin, Yamal, Lewandowski.

La Real começará mais forte

Apesar de ter sido recentemente nomeado, Matarazzo certamente causou impacto no Reale Arena. Jogadores que estavam abaixo do esperado, como Take Kubo, melhoraram significativamente desde a mudança de técnico.

La Real começou muito bem seus dois jogos de liga até agora nesta nova era.

Eles dominaram o primeiro tempo em sua última partida em casa pela La Liga contra o Atlético de Madrid. Os bascos tiveram oito chutes e criaram 0,71 xG antes do intervalo.

O time de Diego Simeone mal ameaçou, registrando apenas 0,16 xG no mesmo período.

Eles também foram para o intervalo à frente contra o Getafe, permitindo apenas 0,07 xG no primeiro tempo. Além disso, um início forte será crucial para suas chances de conseguir algo contra o Barcelona.

Os catalães pareceram vulneráveis no primeiro tempo de alguns jogos nesta temporada. De fato, 75% dos gols que sofreram na liga aconteceram antes do intervalo.

Isso também aponta para valor ao apoiar os anfitriões no mercado de dupla chance no primeiro tempo.

Palpite 1 para Real Sociedade x Barcelona: 1º tempo: Real Sociedad ou empate, com odds de 1.77 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Sociedade x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Oyarzabal irá explorar as falhas defensivas do Barça

Embora o recente histórico defensivo do Barcelona tenha melhorado, sua linha alta foi frequentemente explorada.

Isso criou uma série de oportunidades para os atacantes adversários nesta temporada. Mikel Oyarzabal será o mais recente jogador a tentar capitalizar no espaço atrás da linha defensiva deles.

O espanhol tem sido a principal ameaça ofensiva da Real Sociedad. Ele teve pelo menos três chutes em todas as suas últimas oito aparições pelo clube e pela seleção. O jogador de 28 anos tem uma contribuição de gol a cada 117 minutos nesta temporada.

O movimento de Oyarzabal deve ameaçar uma defesa do Barça que permitiu 1,60 xG em seu último jogo fora de casa na liga.

Apenas o brilho do goleiro Joan Garcia negou o Espanyol naquela ocasião. O atacante Roberto Fernandez perdeu muitas oportunidades no clássico catalão.

A Real Sociedad normalmente pode contar com Oyarzabal para ser mais clínico. Ele parece uma boa aposta como marcador a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 30,8%.

Palpite 2 para Real Sociedade x Barcelona: Mikel Oyarzabal marca a qualquer momento, com odds de 3.25 na Betano.

Raphinha está em boa forma para marcar novamente

O Barcelona, atualmente, tem todos os seus jogadores de ataque disponíveis. Isso está dando a Flick ótimas opções enquanto ele continua a rodar de jogo para jogo.

No entanto, ele certamente selecionará tanto Raphinha quanto Lamine Yamal em jogos mais difíceis como este.

Raphinha teve um início de temporada frustrante, com uma lesão que o afastou por dois meses no outono. O brasileiro se recuperou bem, tendo alcançado seu melhor nível recentemente.

O ex-jogador do Leeds marcou oito gols em suas últimas oito aparições pelo Barça.

No geral, nesta temporada, Raphinha registrou um gol a cada 102 minutos em cores do clube. Ele continua a oferecer uma ameaça mais consistente do que Yamal, que assume maiores responsabilidades criativas.

Apostar no jogador de 29 anos para marcar novamente no Reale Arena parece uma boa escolha, com uma probabilidade implícita de 43,5%.