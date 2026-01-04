Palpite Real Sociedad x Atlético - LaLiga - 04/01/2026

Nossos especialistas trazem as melhores dicas de apostas para o seu palpite Real Sociedad x Atlético de Madrid pela LaLiga em 04/01/2026.

Melhores palpites para Real Sociedad x Atlético:

Nossa análise: momento das equipes

A primeira metade da temporada foi inesperada para a Real Sociedad, muito aquém das expectativas iniciais.

A equipe chegou a passar por momentos na zona de rebaixamento, refletindo um desempenho preocupante. Atualmente, a Real está na 16ª posição da tabela, a apenas duas posições da zona vermelha.

Esta realidade obriga o time a focar mais na permanência do que nos objetivos traçados no início da temporada.

O grande desafio agora será começar o ano enfrentando o Atlético de Madrid, um adversário que chega com ambições claras. O time colchonero busca se aproximar dos líderes do campeonato.

A equipe de Diego Simeone atravessa um ótimo momento, com quatro vitórias consecutivas somando todas as competições. Além disso, conquistou oito vitórias nos últimos dez jogos.

Este brilhante momento do Atlético contrasta com a fase difícil da Real Sociedad, que ainda não consegue deslanchar nem encontrar regularidade para se afastar do fundo e se aproximar do meio da tabela.

Prováveis escalações para Real Sociedad x Atlético

Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Martin, Zubeldia, Gómez; Gorrotxategi; Kubo, Sucic, Marín, Guedes; Oyarzabal;

Atlético: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios González; Sorloth, Álvarez.

1º Palpite Real Sociedad x Atlético de Madrid: Vitória do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid é amplamente favorito para conquistar a vitória, e a odd oferecida é bastante favorável. O contexto da partida reforça claramente essa condição prévia.

As duas últimas derrotas da Real Sociedad contrastam com as três vitórias mais recentes do Atlético como visitante. Uma dinâmica oposta que marca a diferença entre as duas equipes.

Além disso, o Atlético venceu duas de suas últimas quatro visitas à Real, e considerando o momento difícil que o time local atravessa, as probabilidades de vitória para Simeone e companhia são altas.

Palpite 1 para Real Sociedad x Atlético: Vitória do Atlético de Madrid 2.02 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Sociedad x Atlético nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

2º Palpite Real Sociedad x Atlético de Madrid: Mais de 2.5 gols

Estamos diante de uma partida que promete no quesito ofensivo pelo desempenho recente de ambas as equipes.

Por um lado, a Real Sociedad marcou 8 gols em seus últimos 4 jogos como mandante, ou seja, uma média de pelo menos dois por partida.

Por outro lado, o Atlético de Madrid marcou três gols em três de seus últimos cinco jogos, mostrando uma clara efetividade no ataque. Um dado que reforça a expectativa de um duelo aberto.

Além disso, nos confrontos mais recentes entre ambos, foram marcados 11 gols, muito próximos de uma média de três por partida.

Com o momento atual de ambas as equipes, as chances de que se superem os dois gols e se chegue a pelo menos três são favoráveis.

Palpite 2 para Real Sociedad x Atlético: Mais de 2.5 gols 1.98 na Betano.

3º Palpite Real Sociedad x Atlético de Madrid: Real Sociedad primeiro gol da partida

Cinco partidas consecutivas em que a Real Sociedad começou vencendo evidenciam que, além do desempenho ofensivo, seu principal ponto fraco está na defesa, já que a equipe não consegue manter os resultados ao longo da partida.

Diante desse cenário, e considerando algumas fragilidades defensivas que o Atlético mostrou como visitante, vemos como provável que a Real possa voltar a iniciar vencendo.

A odd é interessante e, embora não seja o cenário mais favorável, é uma opção a ser considerada.