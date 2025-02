Palpite Real Madrid x Girona - La Liga 23/02/2025

Sem vencer há 3 jogos, Real Madrid enfrenta o Girona, que perdeu quatro dos últimos cinco. Tudo aponta para uma vitória dos donos da casa.

Real Madrid e Girona se enfrentam em um momento crítico da La Liga. O Real Madrid, mesmo em casa, busca desesperadamente voltar a vencer após uma sequência de resultados decepcionantes em fevereiro.

Enquanto isso, o Girona entra em campo tentando se recuperar de uma série de derrotas apertadas.

Real Madrid pode voltar a vencer, mas segue vulnerável na Defesa

O Real Madrid venceu os últimos três jogos contra o Girona e também marcou primeiro em seis dos últimos sete encontros.

A média de pontos por jogo do Real ao marcar primeiro em casa é de 3.00, o que significa que os visitantes estarão em apuros se ficarem atrás no placar cedo. A média de pontos por jogo do Girona ao sofrer primeiro fora de casa é de apenas 0.33 pontos.

Dito isso, não há razão para acreditar que os visitantes não possam marcar. O Real sofreu em média um gol por jogo em casa. Só manteve um clean sheet em um dos últimos dez jogos da liga.

Palpite 1 - Vitória do Real Madrid e Ambas as Equipes para Marcar (Sim) com odds de 2.50 na Betano

Menos de Quatro Gols Esperados

Apenas cinco (20,8%) dos 24 jogos da La Liga do Girona nesta temporada tiveram quatro ou mais gols em qualquer lado.

De fato, 55% dos jogos do Real em casa terminaram com quatro ou mais gols marcados. No entanto, com o Girona provavelmente jogando de forma cautelosa e o Real enfrentando o Man City na Liga dos Campeões no meio da semana, é difícil ver este jogo se tornando uma disputa de ritmo acelerado.

A ausência de Jude Bellingham será um golpe para a criatividade e ímpeto do Real no terço final. Com sete gols e seis assistências em 20 partidas, sua ausência será sentida neste fim de semana.

Palpite 2: Menos de 4.5 Gols com odds de 1.40 na Betano

Real para Assumir o Controle nos Primeiros 45 Minutos

O tempo médio para o Real marcar seu primeiro gol em jogos em casa é o 29º minuto. Eles marcaram pelo menos uma vez em 55% dos primeiros tempos nesta temporada.

Em contraste, o Girona marcou no primeiro tempo de somente em 33% de seus jogos fora de casa neste ano. Eles também sofreram pelo menos um gol no primeiro tempo de 50% de suas partidas fora de casa.

Com 45% dos jogos do Real em casa apresentando dois ou mais gols no primeiro tempo, estamos acreditamos que ele saia na frente e vença o 1º tempo.

Palpite 3: Real Madrid para vencer o 1º Tempo com odds de 1.65 na Betano