Palpite Real Madrid x Villarreal - La Liga - 05/10/24

Após um tropeço inesperado na Champions League, o Real Madrid volta a atuar agora pelo Campeonato Espanhol neste último jogo antes da data Fifa.

O Villarreal quer dar sequência a um excelente início de temporada, ocupando atualmente a terceira colocação com 17 pontos, um a menos que o vice-líder Real Madrid.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Real Madrid 1.27 na KTO Ambas as equipes marcam no segundo tempo Sim 2.81 na KTO Número de assistências Vini. Jr. ter mais de 0.5 2.90 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Em meio a ajustes, Real ainda se sobressai em casa

O Real Madrid tem as mais altas expectativas para essa temporada com a chegada de Kylian Mbappé. Ao mesmo tempo, Carlo Ancelotti tem trabalhado para achar ajustes no meio após a aposentadoria de Toni Kroos.

A equipe merengue até não venceu seus dois jogos mais recentes, ambos fora de casa. Todavia, o desempenho do Real no Santiago Bernabéu ainda é de 100% de aproveitamento.

O atual campeão espanhol e europeu realizou cinco jogos como mandante na temporada, vencendo todos, o mais recente por 3-2 contra o Alavés.

Palpite 1 - Real Madrid x Villarreal - Vitória do Real Madrid: 1.27 na KTO.

Real é o time da etapa complementar

A temporada ainda está em seu início e não deixa de impressionar o quanto os jogos do Real Madrid possuem mais gols em sua segunda metade.

Na primeira etapa de oito partidas no Campeonato Espanhol, o Real marcou apenas três gols e sofreu um.

Durante as etapas complementares, o ataque do Real Madrid tem um aumento enorme para 14 gols e também sofreu bem mais, concedendo cinco.

Palpite 2 - Real Madrid x Villarreal - Sim para ambos os times marcar no segundo tempo; 2.81 na KTO.

Vini. Jr. é o garçom da vez no Madrid

O camisa 7 brasileiro é o atleta com mais participações em gols na sua equipe neste começo de temporada.

Enquanto nenhum outro atleta do Real Madrid possui múltiplas assistências, Vinícius Jr. já deu quatro passes para gol em oito jogos, segunda melhor marca da competição.

O gol do Real marcado por Éder Militão na última rodada do Campeonato Espanhol em empate com o Atleti veio com assistência de Vini. Jr.

Palpite 3 - Real Madrid x Villarreal - Vini. Jr. ter mais de 0.5 assistência: 2.90 na KTO.