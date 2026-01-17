Palpite Real Madrid x Levante - La Liga - 17/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que Rodrygo marque em uma vitória com muitos gols em casa, embora o Levante também, provavelmente, acabe balançando as redes.

Melhores palpites para Real Madrid x Levante:

Nossa análise: momento das equipes

Após uma derrota por 3-2 para o Barcelona na Supercopa da Espanha, Xabi Alonso foi demitido na segunda-feira, apesar de ter vencido 71% de seus jogos em todas as competições.

Os Blancos venceram seus últimos três jogos na La Liga, incluindo uma vitória por 5-1 sobre o Real Betis no Santiago Bernabéu. Eles esperam continuar com esse impulso contra um Levante em dificuldades.

Os visitantes também mudaram de técnico no mês passado, com Luís Castro assumindo o comando.

O treinador português conquistou quatro pontos nos seus dois primeiros jogos, incluindo uma excelente vitória por 3-0 em Sevilla, na última partida fora de casa do Levante.

Prováveis escalações para Real Madrid x Levante

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Carvajal, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Vinícius, Mbappé, Rodrygo;

Levante: Ryan, Pampín, Moreno, De la Fuente, Toljan, Martínez, Arriaga, Losada, Álvarez, Tunde, Romero.

Ambas as equipes marcarão no Bernabéu

Embora provavelmente sejam rebaixados, o Levante tem mostrado ameaça ofensiva. Sendo um time recém-promovido, sua média de 1,30 gols por jogo fora de casa é bastante convincente.

Jogadores como Iván Romero e Carlos Álvarez subiram com sucesso da segunda divisão.

Enquanto isso, Karl Etta Eyong tem sido uma revelação desde sua transferência de verão do Villarreal. O camaronês marcou seis vezes na La Liga e voltou das suas obrigações na AFCON.

Iker Losada também prosperou desde a mudança de técnico, tendo marcado em jogos consecutivos antes deste. Isso sugere que os visitantes vão dar trabalho no Bernabéu.

Apostar que ambas as equipes marcam foi bem-sucedido em seis dos sete últimos jogos de Alonso no Real Madrid. Portanto, parece uma aposta inteligente neste fim de semana.

Palpite 1 para Real Madrid x Levante: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Levante nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os gols vão rolar no começo dessa nova era

Aos jogadores ofensivos do Real Madrid provavelmente não vai faltar motivação. Vinícius foi vaiado por seus próprios torcedores nas suas duas últimas apresentações em casa.

Outros jogadores também podem esperar uma recepção desfavorável no sábado, já que alguns deles são vistos como responsáveis pela demissão de Alonso.

A qualidade individual dos Blancos não pode ser questionada, no entanto.

Kylian Mbappé deve estar em forma o suficiente para começar, tendo retornado de uma lesão contra o Barcelona no último fim de semana. Ele tem uma média de um gol a cada 88 minutos na elite espanhola nesta temporada.

Os dois jogos do Real Madrid na Supercopa apresentaram um total de oito gols, além de muitas chances desperdiçadas. Seus últimos três jogos na liga também viram 11 gols.

O Levante sofreu 1,67 gols por jogo na La Liga, o que é o segundo pior recorde. Isso sugere que mais de 3,5 gols vale a pena apostar com uma probabilidade implícita de 58,8%.

Palpite 2 para Real Madrid x Levante: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.70 na Betano.

Rodrygo está em boa forma para marcar

Tem sido uma temporada frustrante para Rodrygo, que passou a maior parte dela como substituto de Vinícius.

No entanto, o status do brasileiro mudou nas últimas semanas do regime de Alonso. O jogador de 25 anos estava de volta à ala direita e em boa forma com três gols e três assistências em seis partidas.

Com muitos outros jogadores não rendendo no momento, Arbeloa certamente confiará em Rodrygo neste fim de semana. O ponta deve dar trabalho a um Levante que não tem um lateral-esquerdo titular claro.

Dos prováveis três atacantes, Rodrygo oferece o melhor valor como aposta de artilheiro a qualquer momento.

Mbappé está com odds muito baixas e pode não jogar os 90 minutos inteiros devido a problemas de condicionamento físico.

Enquanto isso, Vinícius não marcou em nenhum dos seus últimos 11 jogos na liga.