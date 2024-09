Palpite Real Madrid x Alavés - La Liga - 24/9/24

Pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid, atual campeão, recebe a equipe do Alavés.

O duelo entre esses times será na terça-feira (24 de setembro), às 16h, no Santiago Bernabéu, localizado em Madrid. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Real Madrid vence 1.21 na Betano Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 1.72 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 1.90 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Real Madrid favorito em casa

O Real Madrid tem um aproveitamento impressionante contra o Alavés: de 42 jogos, venceu 34, empatou 3 e perdeu em 5 oportunidades. Ou seja, venceu 81% dos confrontos.

Além do histórico do duelo, é importante mencionar que nesta edição da LaLiga, os madrilenhos estão com 100% de aproveitamento como mandantes, tendo vencido seus três jogos em casa.

Considerando esses dados e somando isso a disparidade de qualidade de elenco entre essas equipes, o Real é o favorito para o triunfo.

Palpite 1 - Real Madrid x Alavés - Real Madrid vence: 1.21 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Real Madrid x Alavés nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Mbappé pode ser decisivo

O atacante francês continua em processo de adaptação em seu novo clube, mas ainda assim, ele deve se decisivo neste duelo da sétima rodada da liga espanhola.

Vestindo a camisa do Real Madrid, o camisa 9 já soma seis gols, sendo muitas vezes fundamental para o triunfo dos merengues em jogos importantes.

Ele, inclusive, é o vice-artilheiro da La Liga, ficando atrás apenas de Robert Lewandowski (Barcelona). Mbappé tem quatro gols e o polonês marcou sete.

Palpite 2 - Real Madrid x Alavés - Mbappé marca a qualquer momento: 1.72 na Betano.

Real Madrid tem sido mais prolífico na segunda etapa

Ainda que os comandados de Carlo Ancelotti formem um dos elencos mais fortes do futebol mundial, tem se evidenciado ainda um pouco de falta de entrosamento.

A equipe tem demorado para “acordar” em seus jogos desta temporada, tanto que o segundo tempo tem sido comumente a etapa com mais gols.

Isso, inclusive, foi visto nos duelos mais recentes do Real, contra Espanyol, Stuttgart, Real Sociedad e Real Betis.

Palpite 3 - Real Madrid x Alavés - Segundo tempo com mais gols: 1.90 na Betano.