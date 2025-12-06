Palpite Real Betis x Barcelona - La Liga - 06/12/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo aberto e com muitos gols, com Cucho Hernández marcando para os anfitriões.

Melhores palpites para Real Betis x Barcelona:

Mais de 3,5 gols, com odds de 1.90 na Betano;

Cucho Hernández marca a qualquer momento, com odds de 3.00 na Betano;

1º tempo: Real Betis marca mais de 0,5 gols, com odds de 2.00 na Betano.

Palpite de placar: Real Betis 2-2 Barcelona.

Nossa análise: momento das equipes

Após um período difícil em outubro, o Barcelona reencontrou sua forma no campeonato nas últimas semanas.

Eles venceram todos os cinco jogos da liga desde que perderam o El Clásico para o Real Madrid. O mais significativo foi uma vitória por 3-1 sobre o Atlético de Madrid na noite de terça-feira.

Este promete ser um jogo muito difícil fora de casa contra um Real Betis que está em alta, ocupando o quinto lugar.

Os andaluzes só perderam duas vezes nesta temporada na La Liga. Eles chegam com moral após uma impressionante vitória por 2-0 fora de casa contra o rival local Sevilla no último fim de semana.

Prováveis escalações para Real Betis x Barcelona

Real Betis: Valles, Gómez, Natan, Bartra, Ruibal, Roca, Altimira, Abde, Fornals, Antony, Cucho;

Barcelona: J. García, Balde, Martin, Cubarsí, Koundé, De Jong, E. García, Pedri, Raphinha, Ferran, Yamal.

Devemos ver um gol atrás do outro em Sevilha

Este tem sido um dos confrontos mais emocionantes da La Liga nos últimos anos.

Todos os últimos cinco encontros em Sevilha viram ambas as equipes marcarem, com pelo menos três gols em cada. Esses jogos tiveram uma média de 4,2 gols por 90 minutos.

Há todas as razões para esperar que este siga o mesmo caminho. Houve quatro ou mais gols em todos os últimos cinco jogos da liga do Barça.

O time de Hansi Flick marcou pelo menos três vezes em cada um deles.

Raphinha tem estado em forma suficiente para começar os últimos dois jogos após uma lesão. Ele deu uma assistência contra o Alavés e marcou contra o Atleti, com o Barça vencendo ambos os jogos por 3-1.

Como o Betis é uma das equipes mais ofensivas da divisão sob o comando de Manuel Pellegrini, os gols são praticamente garantidos aqui.

Você pode apostar em mais de 3,5 gols com uma probabilidade implícita de 52,6%.

Palpite 1 para Real Betis x Barcelona: Mais de 3,5 gols, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Betis x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O atacante do Betis vai encontrar brechas

O Barcelona tem sido defensivamente vulnerável durante toda a temporada. Eles concederam uma média de 1,71 gols por jogo fora de casa na La Liga.

Os catalães também sofreram três gols em cada um dos seus últimos dois jogos fora na Liga dos Campeões.

Eles são vulneráveis no coração de sua defesa. Atacantes adversários quase sempre encontram espaço nas costas. Cucho pode ser o próximo atacante a se beneficiar.

O atacante do Betis começou todas as partidas de sua equipe na liga, marcando cinco gols. Ele tem uma média de 3,13 chutes por 90 minutos.

Apenas Antony tem uma média maior de tentativas para os Verdiblancos.

O jogador de 26 anos marcou no jogo mais recente em casa do Betis, um confronto da Liga Europa contra o Utrecht.

Ele parece ser uma aposta de valor para marcar a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 33,3%.

Palpite 2 para Real Betis x Barcelona: Cucho Hernández marca a qualquer momento, com odds de 3.00 na Betano.

Os anfitriões devem marcar antes do intervalo

O Barcelona frequentemente tem concedido gols cedo nesta temporada. Essa tendência continuou esta semana. Eles concederam no primeiro minuto contra o Alavés antes de ficarem atrás do Atlético após 19 minutos.

O time de Flick voltou para vencer ambos os jogos, como fizeram em várias outras partidas nesta temporada.

Uma grande parte, 82%, dos gols que eles concederam na La Liga ocorreram antes do intervalo. O Barça sofreu nove gols no primeiro tempo em suas sete partidas fora de casa na liga até agora.

Os anfitriões têm a vantagem de terem jogado apenas uma partida da Copa do Rei com uma escalação bastante rotacionada no meio da semana.

Isso pode lhes dar uma pequena vantagem sobre os visitantes, que perderam Dani Olmo por lesão contra o Atleti. Ele se junta a Marc-André ter Stegen, Gavi, Fermín López e Ronald Araújo fora de ação.

Com um pouco de fadiga potencialmente se infiltrando novamente no Barça, o Betis pode valer a pena apostar para começar bem. Eles têm uma probabilidade implícita de 50% de marcar pelo menos um gol no primeiro tempo.