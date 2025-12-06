Palpite PSG x Rennes - Ligue 1 - 06/12/2025

Nosso especialista em apostas acredita que o PSG retomará o caminho das vitórias após a derrota chocante para o Monaco há alguns dias.

Melhores palpites para PSG x Rennes:

Menos de 3,5 gols, com odds de 1.77 na Betano;

Ambos os times marcam: não, com odds de 2.05 na Betano;

Marcador a qualquer momento: Ousmane Dembélé, com odds de 1.95 na Betano.

Palpite de placar: PSG 1-0 Rennes.

Nossa análise: momento das equipes

O Paris Saint-Germain sofreu uma derrota por 1-0 para o Monaco no fim de semana. Embora tenham marcado 11 gols em três jogos antes disso, não conseguiram superar seus rivais da Ligue 1.

Portanto, eles estarão ansiosos para garantir uma vitória em casa.

Enquanto isso, o Rennes teve algumas semanas fantásticas. Uma vitória por 1-0 sobre o Metz na sexta-feira fez com que acumulassem quatro vitórias consecutivas, subindo para o quinto lugar na Ligue 1.

Eles também marcaram quatro gols tanto contra o Strasbourg quanto contra o Monaco recentemente, então chegarão ao Parc des Princes com confiança.

Prováveis escalações para PSG x Rennes

PSG: Chevalier, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Mayulu, Kang-in, Dembélé, Kvaratskhelia;

Rennes: Samba, Ait Boudlal, Jacquet, Brassier, Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Merlin, Lepaul, Embolo.

O PSG volta ao básico

O PSG tem sido afetado por lesões recentemente. Eles chegam para este jogo sem Désiré Doué e Achraf Hakimi. Nuno Mendes também é dúvida.

Por outro lado, eles têm a oportunidade de trazer Ousmane Dembélé de volta ao time titular.

Seus adversários ainda estão sem Seko Fofana, mas têm lidado bem com os jogos recentes.

No papel, esta deve ser uma vitória em casa, mas os visitantes estão em boa forma.

Luis Enrique estará ansioso para que sua equipe volte ao básico ao enfrentar um adversário em boa fase.

Muitos jogos recentes têm sido caóticos, com muitos gols, mas isso não foi o caso contra o Monaco. Eles podem tentar manter as coisas mais controladas aqui.

Palpite 1 para PSG x Rennes: Menos de 3,5 gols, com odds de 1.77 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Rennes nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os parisienses precisam de um jogo sem sofrer gols

Com apenas cinco jogos vendo ambos os times marcarem, o PSG lidera a Ligue 1 com o menor número de resultados BTTS (ambos os times marcam).

Em casa, apenas 17% de seus jogos na liga resultaram em BTTS, e eles mantiveram vários jogos sem sofrer gols.

No entanto, eles só conseguiram manter o adversário sem marcar em uma ocasião nos últimos cinco jogos. Ou seja, precisarão melhorar defensivamente.

Isso é mais fácil de dizer do que fazer contra um time que marcou em oito jogos consecutivos. Habib Beye estará confiante de que sua equipe pode causar problemas aos parisienses.

Estamos apostando que o time da casa voltará aos trilhos. Eles não perdem jogos consecutivos desde maio de 2024, e isso é improvável de mudar.

Lucas Chevalier e a defesa do PSG estarão desesperados para resolver suas fragilidades.

Palpite 2 para PSG x Rennes: Ambos os times marcam: não, com odds de 2.05 na Betano.

O homem principal está de volta

Ousmane Dembélé tem enfrentado dificuldades com lesões recentemente. Problemas na coxa e na panturrilha prejudicaram seu progresso.

No entanto, ele voltou no segundo tempo contra o Monaco e pode começar neste fim de semana. Ele não marca desde outubro, então estará ansioso para voltar a marcar gols.

O jogador de 28 anos também tem um bom histórico contra o Rennes, tendo vencido quatro de seus cinco jogos. Ele também conseguiu quatro gols e assistências ao longo do caminho.

Dembélé nunca perdeu para eles, então certamente será visto como uma ameaça em Paris. O francês está devendo um gol na Ligue 1, e este pode ser o dia em que ele consegue.