Palpite PSG x Atlético de Madrid - Mundial de Clubes - 15/06/2025

É o primeiro jogo do Grupo B no Mundial de Clubes, e temos três dicas de aposta para PSG x Atlético de Madrid no encontro de domingo, 15 de junho.

O PSG é o favorito, mas o Atlético é o time mais descansado. Eles encaram esta como uma grande oportunidade para avançar rumo às eliminatórias.

Dicas de apostas para PSG x Atlético de Madrid

Mercado Palpite Odds na F12 Bet Dupla hipótese Atlético ou empate 1.82 Ambas equipes marcam e total de gols Ambos marcam e mais de 2.5 gols 2.00 Margem de vitória Margem de vitória de um gol 2.40

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 12/06, às 14h30.

Estamos apostando em uma vitória de 2-1 para o Atlético de Madrid em Pasadena.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Não há como estar em melhor forma do que após uma goleada de 5-0 sobre o Inter de Milão na final da Liga dos Campeões. O PSG chega à América cheio de confiança, sabendo ser o melhor time da Europa. Eles não perderam muitos jogos significativos nesta temporada e estão em busca do quarto troféu.

Enquanto isso, a forma do Atlético tem sido irregular. Eles foram eliminados da UCL e da Copa do Rei no final da temporada, mas marcaram oito gols nos dois últimos jogos. Também venceram por 2-1 na última vez que esses dois times se enfrentaram em novembro.

Escalações esperadas para PSG x Atlético de Madrid

Escalação esperada do PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Ramos, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Le Normand, Giménez, Galán, Simeone, De Paul, Koke, Lino, Griezmann, Álvarez.

Preocupações com lesões no PSG favorecem o Atleti

Se fosse uma final, os parisienses seriam, sem dúvida, os favoritos, mas podem não atingir o auge na fase de grupos. Vimos isso no time de Luis Enrique à medida que cresceram na UCL, e pode acabar sendo o mesmo desta vez. Eles também têm preocupações com lesões. Ousmane Dembélé sofreu uma lesão que, segundo relatos, o deixará fora dos três primeiros jogos, e há dúvidas iniciais sobre a disponibilidade de Bradley Barcola. Eles marcaram 54 dos gols do PSG em todas as competições, então seria um verdadeiro golpe tê-los ausentes. Gonçalo Ramos precisará intensificar.

Tudo isso será um incentivo bem-vindo para Diego Simeone e seu time, que têm algumas coisas a menos para se preparar. Eles provaram que podem vencer o PSG, e sabem que uma vitória aqui seria um grande passo rumo à próxima fase.

Dica de aposta 1 para PSG x Atlético de Madrid: Atlético ou empate com odds de 1.82 na F12 Bet

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Atlético de Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols esperados em ambos os lados

Mesmo que Dembélé e Barcola fiquem de fora, o PSG ainda pode encontrar o caminho para o gol. Ramos marcou 18 vezes nesta temporada, e Désiré Doué contribuiu com 15. Seus laterais, Achraf Hakimi e Nuno Mendes, por sua vez, adicionaram mais 15 de trás. Além disso, Khvicha Kvaratskhelia pode causar todos os tipos de problemas.

Quanto ao Atlético, encontrar o gol não tem sido um problema. Os times de Simeone são conhecidos por sua disciplina defensiva, mas esta temporada viu Julián Álvarez e Alexander Sørloth acumularem 53 gols entre eles. Adicione Antoine Griezmann à mistura, e há outra ameaça constante.

Os gols definitivamente estão no cardápio no jogo de abertura do torneio, com algum possível jet lag persistente. Dadas as façanhas de pontuação exibidas nesta temporada, não seria surpresa vê-los ambos encontrarem a rede no Rose Bowl.

Dica de aposta 2 para PSG x Atlético de Madrid: Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols com odds de 2.00 na F12 Bet

Favoritos do Grupo B para jogar a longo prazo

Dada a temporada que tiveram, é natural que a fadiga se instale no PSG, e Enrique vai querer gerenciar isso com cuidado. Os parisienses estarão confiantes contra o Botafogo e o Seattle Sounders, e o segundo lugar agora está praticamente garantido. Eles, claro, vão querer vencer, mas podem relutar em se esforçar demais no início.

O Atlético, por sua vez, teve um pouco mais de descanso e estará ansioso para aproveitar a oportunidade. Terminar em primeiro pode oferecer um sorteio realmente favorável nas oitavas de final, e Simeone vai querer começar forte com uma vitória de afirmação. Acima de tudo, no entanto, ele vai querer manter as coisas apertadas - especialmente com as ameaças de ataque do PSG.

Com muitos jogadores de ambos os times retornando recentemente de compromissos internacionais, é improvável que a partida atinja a intensidade que vimos na UCL. Espera-se um confronto acirrado.