Palpite Palmeiras x Flamengo - Brasileirão Série A - 25/05/2025

Líderes da tabela, equipes buscam vitória para se consolidar na ponta. Partida imperdível neste domingo, às 16h, no Allianz Parque.

A disputa deste domingo marca o encontro entre os dois primeiros colocados do campeonato. A bola rola a partir das 16h, no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão.

Confira algumas dicas de palpites, melhores mercados e análises para Palmeiras x Flamengo.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Ambas Marcam SIM 2.20 Tempo com Mais Gols 2º Tempo 2.20 Total de Escanteios Mais 9,5 1.55

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 23/05, às 13h32.

Momento das equipes

O Flamengo chega para o duelo contra o Palmeiras, que lidera a tabela, depois de assegurar sua passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Botafogo-PB por 4x2. Antes disso, no Campeonato Brasileiro, o time empatou em 0x0 no clássico contra o Botafogo. Além das competições nacionais, o clube também foca na Libertadores, onde, em sua partida mais recente, venceu a LDU por 2x0. Com esse resultado, agora depende apenas de suas próprias forças para avançar na competição.

Assim como o Flamengo, o Palmeiras também participa de três torneios e, em seu último jogo na Copa do Brasil, derrotou o Ceará, garantindo sua classificação para a próxima fase. No Campeonato Brasileiro, o time conquistou mais uma vitória, agora em cima do Bragantino com o placar de 2x1. Com esse triunfo, o alviverde totaliza sete vitórias em nove partidas. Na Libertadores, mantém 100% de aproveitamento.

Ambas marcam (SIM)

Dono de uma linha de ataque poderosa, o Mengão acumula 60 gols nesta temporada e, no Campeonato Brasileiro, balançou as redes 17 vezes em nove partidas. Em suas cinco disputas antes do jogo deste domingo, conseguiu marcar oito gols, tendo passado em branco apenas um confronto, que terminou em 0x0 contra o Botafogo na rodada anterior.

O Verdão também exibe um ataque eficaz, contabilizando 51 gols até o momento, com dez destes marcados nas últimas cinco partidas. Somente no jogo da 8ª rodada contra o São Paulo o Alviverde marcou menos de dois gols, ganhando por 1x0. Antes de encarar o Flamengo, o time anotou mais três gols contra o Ceará, com o atacante jovem Estêvão se destacando ao marcar dois gols e José López completando o resultado aos 87 minutos.

Além de suas forças ofensivas, ambas as equipes têm uma defesa sólida, tendo sofrido apenas quatro gols durante o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras teve sua zaga vazada apenas uma vez nas últimas cinco partidas, enquanto o Flamengo sofreu três gols.

No entanto, apesar da segurança defensiva de ambos, o poder ofensivo poderá ser decisivo neste encontro, considerando que o Flamengo tentará diminuir a diferença na pontuação, enquanto o Palmeiras busca se isolar ainda mais na liderança. Portanto, a partida promete ser emocionante, um cenário que pode favorecer apostas para o mercado de ambas marcam.

Palpite 1 - Sim para Ambas Marcam com odd 2.20 na Sportingbet

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Tempo com mais gols

Em seus cinco jogos anteriores, a segunda metade das partidas tem se mostrado mais movimentada para o Palmeiras em relação ao número de gols. Dos dez gols anotados nesses jogos, 70% ocorreram no segundo tempo, assim como na sua partida mais recente, em que os três gols da vitória foram marcados após o intervalo. Considerando apenas o Campeonato Brasileiro, esse padrão se repete, uma vez que em nove jogos, o time balançou a rede 11 vezes, sendo que sete desses gols aconteceram na etapa final.

O Flamengo também apresenta números significativos em relação aos gols marcados no segundo tempo, com oito dos 17 gols que anotou no Brasileirão ocorrendo após os primeiros 45 minutos, o que equivale a quase a metade do total. Entretanto, nas suas últimas cinco partidas, esse índice caiu; dos oito gols marcados, apenas dois foram feitos no segundo tempo.

Diante das estatísticas de ambas as equipes, é evidente a forte tendência de uma maior quantidade de gols na segunda metade, especialmente para o Palmeiras. Assim, apostar em mais gols no segundo tempo pode ser um bom palpite para este jogo.

Palpite 2 - 2º Tempo com Mais Gols com odd 2.20 na Sportingbet

Um jogo com muitos escanteios

No Brasileirão, Palmeiras e Flamengo possuem números semelhantes no que diz respeito à quantidade de escanteios cobrados: o Palmeiras contabiliza 53, enquanto o Flamengo registra 54, com médias de 5,8 e 6 escanteios por partida, respectivamente.

Em mais uma similaridade, esse mesmo número de 54 escanteios foi obtido pelo Palmeiras nos últimos cinco confrontos, considerando todas as competições em que participa. O Flamengo, por sua vez, também em cinco partidas, teve 33 escanteios, com apenas uma dessas disputas tendo um total de escanteios inferior a dez. Por isso, é provável que haja um bom volume de escanteios nesse embate.

Palpite 3 - Mais 9,5 Escanteios com odd 1.55 na Sportingbet