Palpite Palmeiras x Botafogo - Mundial de Clubes - 28/06/2025

Temos nossos palpites para Palmeiras x Botafogo, o encontro de gigantes brasileiros no Mundial de Clubes no sábado, 28 de junho.

Nosso especialista em apostas prevê mais uma vitória do Botafogo sobre seus adversários brasileiros, o Palmeiras – eles têm levado a melhor nos últimos confrontos.

Dicas de apostas para Palmeiras x Botafogo

Mercado Palpite Odds na Superbet Qualificação Botafogo para se classificar 2.10 Total de Gols Mais de 2,5 gols 2.52 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 2.07

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 26/06, às 13h54.

O Botafogo deve vencer o Palmeiras por 2-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Duas equipes do mesmo país se enfrentarão pela primeira vez na edição deste ano da Copa do Mundo de Clubes. Rivais de longa data, Palmeiras e Botafogo se encontram em um confronto Brasil x Brasil - São Paulo contra Rio de Janeiro. Também faz quase dois anos desde que o primeiro venceu o último.

Verdão e Fogão contrariaram as expectativas este mês - o Palmeiras liderando seu grupo e o Botafogo ficando em segundo atrás do Atlético de Madrid. Ambos entrarão neste jogo cheios de confiança, felizes por enfrentarem um adversário familiar da Série A. O time de Abel Ferreira é o único dos dois que ainda não perdeu nos EUA este ano, mas o time de Renato Paiva pode se orgulhar de uma vitória sobre o Paris Saint-Germain.

Escalações esperadas para Palmeiras x Botafogo

Escalação esperada do Palmeiras: Weverton, Giay, Gomez, Murilo, Anderson, Rios, Veiga, Piquerez, Estevão, Roque, Torres;

Escalação esperada do Botafogo: John, Vitinho, Jair, Barboza, Telles, Gregore, Allan, Marlon Freitas, Artur, Igor Jesus, Savarino.

O Palmeiras tem um problema com o Botafogo

O Palmeiras enfrentou o Botafogo cinco vezes no ano passado, e não conseguiu vencer uma única partida. Atualmente, estão quatro pontos à frente dos homens de Paiva na tabela, mas têm encontrado dificuldades nos confrontos diretos. Isso dará à Estrela Solitária uma grande vantagem psicológica para este jogo.

Este deve ser um jogo apertado, como costuma ser. Seis dos últimos sete encontros terminaram empatados ou com uma vitória por um gol - ninguém costuma ser goleado. Dado que uma vaga nas quartas de final está em jogo, espera-se um cenário semelhante aqui.

O Botafogo também conta com uma arma chave em Jefferson Savarino, que contribuiu com seis gols e assistências em nove jogos contra o Palmeiras. Dois deles ajudaram a eliminar o Alviverde da Copa Libertadores no ano passado, e ele espera fazer o mesmo na Filadélfia.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Palmeiras x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogos recentes sugerem gols

O confronto pela Série A em março terminou sem gols, mas essa é definitivamente a exceção e não a regra neste confronto. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2010, e seis dos oito anteriores terminaram com três ou mais gols marcados. Ambas as equipes são capazes de causar danos uma à outra.

Igor Jesus é o atacante chave do Botafogo, tendo marcado duas vezes em três jogos da Copa do Mundo de Clubes, mas Estevão está do outro lado. O talentoso adolescente espera fazer uma despedida memorável com as cores do Palmeiras antes de se juntar ao Chelsea. Estes são apenas dois entre muitos jogadores que podem brilhar no palco intercontinental.

Há uma chance de que o jogo seja travado em uma partida eliminatória como esta, mas o último jogo desse tipo terminou com quatro gols. Podemos muito bem ver algo semelhante no Lincoln Financial Field.

Apostando em gols de ambos os lados

O time de Paiva se orgulha de sua defesa sólida, mas até o Seattle Sounders encontrou um caminho. Isso deve encorajar Ferreira e seus jogadores enquanto se preparam para enfrentar seus velhos rivais na Pensilvânia - o Botafogo não é invencível.

Ambas as equipes têm uma média de mais de um gol por jogo na Série A nesta temporada, e têm feito o mesmo na Copa do Mundo de Clubes. Além disso, quatro dos últimos seis confrontos viram ambas as equipes marcarem, então não seria surpresa ver um resultado semelhante.

Juntos, esses dois times brasileiros mantiveram três jogos sem sofrer gols em seis partidas nos EUA neste verão, provando que não são fáceis de vencer. No entanto, com adversários familiares se encontrando na Filadélfia, há uma chance de que as coisas se abram.