Palpite Palmeiras x Vitória - Campeonato Brasileiro - 27/07/24

Após um inesperado tropeço diante do Fluminense, apenas os três pontos interessam ao Verdão atuando dentro de casa diante do Vitória.

A equipe de Salvador terá de virar a página rapidamente, ainda lamentando o pontinho que lhe escapou na última rodada, sofrendo o gol da derrota contra o Flamengo nos acréscimos do segundo tempo.

Solidez defensiva é a base de mais uma boa campanha

O atual bicampeão pode não ter terminado o primeiro turno na liderança, mas ao menos garantiu a melhor defesa da competição neste recorte.

Os comandados de Abel Ferreira sofreram 14 gols na competição, feito que o permite se manter em quase todos os jogos.

Mesmo em uma de suas piores atuações no Brasileirão, o Verdão estava ficando com o empate até os instantes finais de sua partida contra o Fluminense, mas acabou levando o gol da derrota no Maracanã.

O Vitória até apresenta bons números ofensivos no contexto de uma equipe no Z4, mas a missão será mais pesada que o normal neste sábado (27).

Triunfos sem grandes sustos contra oponentes superiores

Em algumas de suas aparições mais recentes diante de seu torcedor, o Palmeiras não encontrou maiores dificuldades diante de adversários mais qualificados do que o Vitória.

Nesse mês de julho o Palmeiras bateu em casa equipes que brigam pelo G4 como Bahia e Cruzeiro, ambos por 2-0.

Entre esses jogos com Bahia e Cruzeiro, a equipe paulista recebeu o Atlético-GO, superando um início preocupante ao sair atrás do placar para vencer por 3-1.

Vitória se torna mais vulnerável com o decorrer da partida

O Palmeiras possui grandes números na segunda etapa de seus jogos, devendo preocupar ainda mais o Vitória que já encara seus próprios problemas.

Essa derrota para o Flamengo na última rodada com gol nos acréscimos não foi novidade para o Vitória, tendo sido vazado na segunda etapa de seus últimos quatro jogos.

O Vitória já perdeu pontos nos acréscimos de outra partida no mês de julho, sofrendo o gol do 3-2 na derrota para o Corinthians neste cenário.

