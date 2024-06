Palpite Palmeiras x Vasco - Campeonato Brasileiro - 13/6/24

Em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Palmeiras recebe o time do Vasco.

O duelo está marcado para o dia 13 de junho (quinta-feira), no Allianz Parque, em São Paulo. A seguir, confira as análises e dicas de apostas feitas por nossos editores.

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.42 na Betano Gols Mais/Menos Palmeiras mais de 1,5 1.57 na Betano Jogador a marcar Flaco López marca a qualquer momento 2.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Vasco em um momento muito ruim

Após sofrer uma goleada histórica pelo maior rival, o Vasco busca nessa rodada virar a página e se reencontrar com os bons resultados.

Porém, a missão parece ser bem difícil, principalmente pelo fato de atuar fora de casa e contra o atual campeão, o Palmeiras.

Assim, considerando o desempenho recente dos times, a disparidade de elenco e o fator campo, os paulistas são os favoritos para triunfar neste duelo.

Palpite 1 - Palmeiras x Vasco - Palmeiras vence: 1.42 na Betano.

Cruzmaltino com a pior defesa da competição

Com 17 gols sofridos em sete jogos disputados, o Vasco é o detentor da defesa mais ineficiente do Brasileirão.

Atualmente, o Gigante da Colina apresenta média de 2,42 gols sofridos por rodada. Agora, enfrentando um Palmeiras forte ofensivamente, pode novamente encontrar desafios para manter sua meta inviolada.

Do lado do Verdão, vale lembrar que na edição passada do Brasileirão e no Paulistão 2024, em ambas as competições, eles terminaram com o melhor ataque.

Palpite 2 - Palmeiras x Vasco - Palmeiras mais de 1,5 gols: 1.57 na Betano.

Flaco López deve ter mais oportunidades

Na atual temporada, Flaco López atuou em 27 jogos defendendo o Palmeiras e conseguiu marcar 11 gols.

Com uma média de 0,40 gols por jogo, o argentino, que embora não tenha atuado como titular em muitos confrontos, tem números consistentes.

Agora, com a saída definitiva de Endrick que se juntará ao Real Madrid, Flaco deve ganhar mais oportunidades para continuar auxiliando o Palmeiras a alcançar novos triunfos.

Palpite 3 - Palmeiras x Vasco - Flaco López marca a qualquer momento: 2.75 na Betano.