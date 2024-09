Palpite Palmeiras x Criciúma - Campeonato Brasileiro - 15/09/24

Atual terceiro colocado, o Palmeiras realizará o seu primeiro jogo no Allianz Parque desde a dolorosa eliminação para o Botafogo pela Libertadores.

Confira os nossos palpites para esse embate entre Palmeiras e Criciúma, jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado (especial) Vitória do Palmeiras por dois ou mais gols 1.95 na bet365 Total de gols de uma equipe Criciúma menos de 0.5 1.90 na bet365 Total de chutes a gol (jogador) Maurício mais de 0.5 1.33 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Verdão apresenta evolução com mudanças na equipe

Nenhuma equipe vence o Brasileirão em três edições consecutivas desde o São Paulo de 2006 a 2008, esse é objetivo palmeirense na atual temporada.

Os primeiros resultados após a eliminação na Libertadores são bem encorajadores, ambos terminando com vitórias palmeirenses por múltiplos gols de diferença.

Considerando o desempenho alviverde em casa durante toda a competição, são nove vitórias em 13 partidas, com o saldo de 14.

Palpite 1 - Palmeiras x Criciúma - Vitória do Palmeiras por dois ou mais gols; 1.95 na bet365.

Melhor defesa da competição em campo

Entre as equipes com 25 jogos, o Palmeiras tem de forma isolada a melhor defesa da Série A, tendo sofrido apenas 19 gols.

O histórico recente traz duas vitórias do Verdão sem sofrer gol, batendo o Cuiabá por 5-0 e o Athletico-PR por 2-0.

Em paridas como mandante, os comandados de Abel Ferreira seguraram seu oponente sem marcar em 46% das ocasiões na Série A (seis de 13).

Palpite 2 - Palmeiras x Criciúma - Criciúma menos de 0.5 gol: 1.90 na bet365.

Maurício é destaque recente do Verdão

O Palmeiras tem um elenco altamente qualificado e isso traz algumas decisões difíceis quando todos estão aptos a irem para o jogo.

Disputando vaga com Raphael Veiga, Maurício tem recebido oportunidades como titular e correspondido nos dois últimos jogos.

Balançando as redes contra o Cuiabá e o Athletico-PR, o meia ex-internacional acertou quatro chutes ao alvo nesses dois jogos.

Palpite 3 - Palmeiras x Criciúma - Maurício ter mais de 0.5 chutes no alvo: 1.33 na bet365.