Palpite Palmeiras x Botafogo-SP - Campeonato Paulista - 9/3/24

O Alviverde encerra sua participação na primeira fase do Paulistão neste sábado (9).

Já garantido na próxima fase, o Verdão quer ser o único time a chegar invicto nas quartas de finais.

Enquanto o Palmeiras tem sua liderança no grupo A garantida, o Botafogo-SP será o último do grupo D, mas também não corre riscos de rebaixamento. Confira os palpites para este embate pela 12ª rodada do Paulistão aqui.

Aposta Palpite Odd Total de gols de uma equipe Palmeiras para marcar duas ou mais vezes 1.42 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Flaco López 2.37 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Raphael Veiga 2.20 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Defesa do Botafogo-SP entre as piores da competição

Apenas Ituano e Santo André sofreram mais gols do que os 15 levados pelo Botafogo-SP na primeira fase do Paulistão 2024.

A equipe de Ribeirão Preto sofreu dois gols nas suas duas partidas mais recentes como visitante no Estadual. O time perdeu de 2-1 para o Mirassol e 2-0 para a Inter de Limeira.

Na última rodada da primeira fase do Paulistão, a equipe que receberá o Botafogo-SP é a que mais marcou na competição. O Verdão, que tem 19 gols, fez dois ou mais em três dos últimos quatro jogos.

Palpite 1 - Palmeiras x Botafogo-SP - Palmeiras marcar dois ou mais gols: 1.42 na Betano.

Centroavante argentino vive melhor fase no Verdão

Flaco López é um atleta que chegou ao futebol brasileiro e demorou para se adaptar e render seu melhor futebol.

Porém, no início de 2024, Flaco parece encontrar sua versão mais efetiva, se colocando na briga pela artilharia do Estadual.

Presente em 10 dos 11 jogos do Verdão na competição, López já balançou as redes sete vezes e divide a artilharia com Dellatorre do Mirassol

Palpite 2 - Palmeiras x Botafogo-SP - Flaco López marcar a qualquer momento: 2.37 na Betano.

Um dos concorrentes de López é companheiro de time

Logo atrás de Dellatorre e López na lista de artilheiros do Paulistão vem outro atleta do Palmeiras.

Raphael Veiga tem uma excelente média de gols nesta temporada, já tendo marcado seis vezes em apenas sete partidas.

Na última partida do Verdão, em empate por 1-1 com o São Paulo, o camisa 23 do Alviverde marcou de pênalti no MorumBis, ajudando a manter a invencibilidade de sua equipe em 2024.

Palpite 3 - Palmeiras x Botafogo-SP - Raphael Veiga marcar a qualquer momento: 2.20 na Betano.