Palpite Palmeiras x Boca Juniors - Copa Libertadores - 5/10/23

Confira os melhores palpites para apostar em Palmeiras x Boca Juniors, na semifinal da Copa Libertadores.

Neste duelo válido pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores, a equipe do Palmeiras recebe o Boca Juniors. O confronto acontece nesta quinta-feira (5), no Allianz Parque, em São Paulo.

Com isso, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida que define o segundo finalista desta edição da Libertadores. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.70 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 1,5 2.80 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.62 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Tudo em aberto no segundo jogo

Após empate em 0 a 0 no primeiro jogo, o Boca Juniors, que já soma seis conquistas de Libertadores, viaja até São Paulo para decidir a vaga para a final diante do Palmeiras, que já alcançou três títulos desta competição.

Porém, embora sejam dois times tradicionais, na última década o Alviverde tem sido muito mais eficiente que os argentinos. Afinal, os comandados de Abel Ferreira conseguiram este troféu em duas ocasiões, em 2020 e 2021. Enquanto o Boca não ergue essa taça desde 2007, ou seja: são mais de 15 anos de espera.

Assim, o Verdão, que tem um orçamento maior na construção do elenco, e jogando em casa, surge como o grande favorito. Porém, pode encontrar dificuldades contra o time argentino, que continua sendo muito perigoso e forte defensivamente.

Palpite 1 - Palmeiras x Boca Juniors - Palmeiras vence: 1.70 na Betano.

Palmeiras vem participando de jogos com poucos gols

Vale lembrar, o Boca Juniors avançou para a semifinal da Libertadores sem sequer conseguir anotar um único gol nas duas partidas que disputou nas quartas de final contra o Racing. Os dois jogos terminaram 0 a 0 e os hexacampeões passaram nas penalidades.

Além desse avanço sofrido, o Boca também não vem fazendo um bom início de Campeonato Argentino. O time do contestado Jorge Almirón venceu apenas dois jogos, perdeu quatro e empatou uma vez. A mais recente das derrotas foi em casa, por 2 a 0, contra o River Plate.

O Palmeiras, por sua vez, também não vem participando de jogos com muito gols. Das últimas sete partidas envolvendo o Verdão em todas as competições, em seis delas tiveram menos de 1,5 gols.

Palpite 2 - Palmeiras x Boca Juniors - Menos de 1,5 gols: 2.80 na Betano.

É esperado um jogo de muita cautela

O time argentino sabe que o segundo jogo em São Paulo será muito duro, até porque o Palmeiras ainda não perdeu em casa como mandante na Libertadores. Assim, os argentinos podem ir a campo tentando segurar mais um 0 a 0.

Dessa forma, o Boca deve estar muito precavido para este duelo, assim como o Palmeiras. Abel deve colocar mais uma vez seu time em zona intermediária, de forma que não fique tão recuado, mas também nem tão à frente a ponto de ficar exposto.

Assim, projetando um jogo fechado no meio de campo e com poucos espaços, acreditamos que os times vão encontrar muita dificuldade para fazer a bola chegar no setor ofensivo. Nesse sentido, além de um jogo com poucos gols, isso sugere que dificilmente as duas equipes anotem gols.

Palpite 3 - Palmeiras x Boca Juniors - Não para ambos marcam: 1.62 na Betano.