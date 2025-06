Palpite Novorizontino x Chapecoense - Série B - 06/06/2025

Equipes buscam afirmar suas posições na tabela. Jogo acontece nesta sexta às 19h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Novorizontino e Chapecoense se enfrentam, na noite desta sexta-feira (6), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

A bola rola às 19h, e um resultado positivo para qualquer lado terá repercussões na parte superior da tabela de classificação da Série B, dada a proximidade entre as equipes na tabela da competição.

Melhores dicas de apostas para Novorizontino x Chapecoense

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na bet365 Resultado final Novorizontino vence 1.57 Total de escanteios Mais de 10 2.00 Total de gols Mais de 2 2.35

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 06/06, às 9 am.

Como chegam as equipes

Próximos na tabela da Série B, Novorizontino e Chapecoense fazem a partida mais equilibrada desta rodada da competição. Com 19 e 16 pontos, respectivamente, as duas equipes buscam o acesso, mas também sonham com o título da competição.

Após bater na trave em 2024, o Grêmio Novorizontino sonha com a classificação para a Série A. Com 19 pontos, a equipe tem cinco vitórias conquistadas nos dez jogos disputados na Série B até aqui, além de quatro empates e uma derrota. Na última partida, a equipe enfrentou o Vila Nova, por 1 a 0, em Goiás. Nos últimos 12 jogos, o time tem cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Na temporada, o Novorizontino tem bons números para uma equipe postulante ao acesso. Em 27 jogos disputados, são 11 vitórias, 10 empates e seis derrotas, com 32 gols feitos e 22 sofridos.

Para a Chapecoense, surpreender o Novorizontino é a única opção possível. Com 16 pontos, o time do sul do Brasil tem as mesmas cinco vitórias, mas perdeu quatro vezes e empatou uma partida na Série B. Depois de um 2024 que quase terminou em queda para a Série B, a Chape se organizou e busca, agora, um retorno para a primeira divisão nacional. Nos últimos 12 jogos disputados, a equipe soma cinco vitórias, quatro derrotas e três empates.

Em 2025, a Chapecoense tem números honestos. A equipe conquistou, em 25 jogos, nove vitórias, 11 empates e cinco derrotas, com 33 gols feitos e 24 gols sofridos.

Este será o 7º encontro entre Novorizontino e Chapecoense na história do futebol. Ao todo, o Novo tem duas vitórias, assim como a Chape. Para completar o equilíbrio, as outras duas partidas terminaram empatadas. No último encontro, na Série B de 2024, vitória do Novorizontino por 2 a 0 na Arena Condá.

Prováveis escalações:

Novorizontino: Airton; Igor Formiga, Rodrigo Soares (Gabriel Correia), Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Willian Farias e Marlon; Matheus Frizzo, Pablo Dyego e Nathan Fogaça.

Chapecoense: Léo Vieira; Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton, Walter Clar; Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Giovanni Augusto; Marcinho e Italo.

Novorizontino quer decolar

Jogando em casa, o Novorizontino vê a partida contra a Chapecoense como uma oportunidade de decolar na Série B. Organizada e motivada, a equipe do interior paulista é a favorita no confronto.

Palpite 1 - Novorizontino vence, com odds de 1.57 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Bola na área é a alternativa

Com times altos, os dois times devem buscar o jogo aéreo durante a partida, o que é bastante comum em partidas de Série B. Por conta disso, a tendência é que o confronto tenha um número elevado de escanteios.

Palpite2 - Mais de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Jogo aberto

Com as duas equipes disputando posição na parte de cima da tabela, a expectativa é para um jogo aberto na Série B. Por conta disso, a tendência é de um número elevado de gols.

Palpite 3 - Mais de 2 gols no jogo, com odds de 2.35 na bet365