Palpite Newcastle x PSG - Champions League - 4/10/23

Saiba quais os palpites para apostar em Newcastle x Paris Saint Germain, na Champions League.

St. James Park recebe um jogo da fase de grupos da Champions League pela primeira vez em mais de duas décadas, e o desafio é enorme para o Newcastle, recebendo o Paris Saint Germain.

A equipe francesa assumiu a primeira colocação do grupo, vencendo o Borussia Dortmund em casa, na primeira rodada. Já os Magpies ficaram no 0-0 em San Siro, enfrentando o Milan.

Os especialistas em apostas da Goal selecionaram opções de palpites e odds para este confronto:

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.60 na Betano Total de chutes Kylian Mbappé com quatro ou mais 1.87 na Betano Total de passes Bruno Guimarães 46 ou mais 1.57 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Ambas as equipes oscilam neste início de temporada

Além de ser indiscutivelmente o grande jogo nesta quarta-feira (4) de Champions League, Newcastle e Paris Saint Germain tem tudo para ser o confronto mais equilibrado do dia.

As duas equipes já demonstraram seu potencial em grandes atuações nestatemporada, mas pecam com inconsistência nestes primeiros meses, ambos fora do G4 em suas respectivas ligas.

O Newcastle já encantou com goleada diante do Aston Villa por 5-1, mas apesar do bom resultado foi muito mal na estreia contra o Milan na Champions, escapando com um empate em uma partida na qual sofreu 25 finalizações, sendo nove no alvo.

O PSG também oscila, tendo goleado o Olympique de Marselha por 4-0 e vencido o Dortmund por 2-0, mas tropeçado em quatro de sete rodadas na Ligue 1, inclusive com derrota em casa para o Nice, por 3-2.

Palpite 1 - Newcastle x PSG - Empate: 3.60 na Betano.

Se o PSG oscila, Kylian Mbappé segue consistente

O PSG pode não estar conquistando os resultados que gostaria neste início de temporada. Porém, de forma alguma, isto passa por Mbappé, já que o camisa sete faz um dos melhores inícios de temporada de sua carreira.

Mbappé possui incríveis oito gols em apenas sete partidas, tendo marcado sete na Ligue 1, além de um dos dois na vitória diante do Dortmund.

Neste duelo contra o Dortmund, Mbappé esteve muito envolvido no jogo, finalizando cinco vezes, marca não muito longe da sua média de 4.3 em seis jogos na Ligue 1.

Palpite 2 - Kylian Mbappé quatro ou mais chutes: 1.87 na Betano.

Jogo dos Magpies gira em torno de B. Guimarães

O meio-campista brasileiro é uma das peças mais importantes desta equipe de Eddie Howe, e pelos seus pés passa todo o jogo do Newcastle.

Enfrentando adversários de peso na Premier League, como Liverpool e Man. City, apesar de duas derrotas, Bruno Guimarães seguiu muito envolvido nos jogos, com um total de 142 passes nestas duas partidas.

Bruno Guimarães deve ter uma importância ainda maior com o provável desfalque de Joelinton, outro pilar deste meio-campo de bastante qualidade dos Magpies.

Palpite 3 - Newcastle x PSG - Bruno Guimarães para total de 46 passes ou mais: 1.57 na Betano.