Palpite Newcastle x Manchester City - Copa da Liga Inglesa - 13/01/2026

Após marcar dois gols em sua vitória contra o Exeter na Copa da Inglaterra, o time de Pep Guardiola viajará para Tyneside confiante de que terá mais outro resultado positivo.

Melhores palpites para Newcastle x Manchester City:

Nossa análise: momento das equipes

Os Magpies entram nesta partida após um exigente confronto da terceira rodada da Copa da Inglaterra contra o Bournemouth, que precisou de prorrogação e disputa de pênaltis para ser resolvido.

Os homens de Eddie Howe podem sofrer com os efeitos desse esforço de 120 minutos, já que jogadores-chave como Nick Woltemade, Harvey Barnes e Sandro Tonali jogaram a partida inteira.

A forma geral do Newcastle melhorou recentemente, pois venceram seus últimos três jogos da Premier League. Eles não foram derrotados em St James' Park desde setembro, com seus torcedores sendo a base de seu sucesso.

Howe enfrenta uma nova preocupação com a condição física de Tino Livramento, que foi forçado a sair com uma lesão.

Em contraste, o City teve um fim de semana muito mais tranquilo. Pep Guardiola escalou um time inicial muito forte para enfrentar o Exeter City, da League One. Eles dominaram facilmente os Grecians por 10-1 no Etihad Stadium, sofrendo um gol de consolação nos acréscimos.

O City empatou seus últimos três jogos da Premier League, uma sequência que tem frustrado Guardiola.

Sua escolha de um time completo neste fim de semana destacou seu desejo de ver o time recuperar a forma e o ímpeto de vitórias.

Prováveis escalações para Newcastle x Manchester City

Newcastle: Ramsdale, Hall, Thiaw, Botman, Miley; Tonali, Guimarães; Gordon, Barnes, Woltemade, Wissa;

Manchester City: Trafford, O’Reilly, Khusanov, Alleyne, Nunes, Gonzalez, Cherki, Foden, Reijnders, Semenyo, Haaland.

O City busca uma vantagem vital no jogo de ida

Embora os Magpies tenham vencido 11 de seus últimos 13 jogos em casa em todas as competições, é provável que os homens de Pep consigam o resultado.

A combinação do cansaço do Newcastle e sua crescente lista de lesões apresenta um desafio significativo.

Em contraste, Guardiola pôde fazer três substituições no intervalo contra o Exeter.

Erling Haaland jogou apenas no primeiro tempo antes de ser substituído por Mukasa. Enquanto isso, Antoine Semenyo jogou pouco mais de uma hora e deve estar apto para jogar na terça-feira.

Além disso, os Magpies não mantiveram um jogo sem sofrer gols em seus últimos cinco confrontos com o City. Eles também sofreram seis gols em seus últimos dois jogos em casa, o que preocupa Eddie Howe.

É por isso que apostar na vitória do City com uma probabilidade de 46,51% parece uma aposta inteligente.

Palpite 1 para Newcastle x Manchester City: Manchester City vence, com odds de 2.15 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Newcastle x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espera-se um forte início dos visitantes

O recente histórico do Manchester City contra os Magpies e sua forma recente contra outras equipes da Premier League sugerem que eles marcarão primeiro.

Eles fizeram isso em oito dos seus últimos dez encontros competitivos com o Newcastle e em sete dos seus últimos oito jogos em todas as competições.

Embora o Newcastle tenha a vantagem de jogar em casa, suas façanhas na Copa da Inglaterra no fim de semana provavelmente os esgotaram.

O City passou facilmente por seu adversário da League One, então estarão mais descansados e terão o luxo de rodar jogadores.

O City marcou primeiro em 80% de seus últimos dez jogos contra o Newcastle, e eles parecem muito propensos a fazer isso novamente nesta terça-feira.

No entanto, os mercados de apostas sugerem que os visitantes têm apenas 56,50% de chance de abrir o placar. Isso está subestimado com base na goleada do City no fim de semana e nas preocupações recentes de condicionamento físico do Newcastle.

Palpite 2 para Newcastle x Manchester City: Manchester City: primeiro gol, com odds de 1.77 na Betano.

Há valor em apostar que Semenyo marcará em jogos consecutivos

Com 13 contribuições para gols em 20 aparições pelo AFC Bournemouth nesta temporada, Antoine Semenyo está em ótima forma.

Não é surpreendente que seus números chamaram a atenção do Manchester City, que garantiu sua contratação ao acionar sua cláusula de liberação com os Cherries.

Semenyo teve um impacto imediato em sua estreia pelo City. Ele jogou os primeiros 64 minutos da vitória do City por 10-1 sobre o Exeter, registrando um gol e uma assistência.

No entanto, os mercados de apostas sugerem que ele tem apenas 37,04% de chance de marcar no St James' Park na terça-feira.

O desempenho de Semenyo contra o Exeter significa que Guardiola tem uma tarefa difícil em decidir se começa com Semenyo ou Jeremy Doku.

Semenyo registrou uma taxa de acerto de 71,43% para contribuições de gols até agora em 2025/26. Apostar nele para marcar a quase metade dessa porcentagem é a jogada de valor do nosso trio de previsões para Newcastle x Manchester City.