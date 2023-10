Palpite Napoli x Real Madrid - Champions League - 3/10/23

Confira os melhores palpites para apostar em Napoli x Real Madrid, na Champions League 2023.

Neste confronto da segunda rodada da fase de grupos da Champions League, o Napoli recebe o Real Madrid para um importante jogo do Grupo C. Este confronto entre italianos e espanhóis acontece no dia 3 de outubro (terça-feira), no Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Palmeiras vence 1.70 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 1,5 2.80 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.62 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Ambos os times podem ser cautelosos

O resultado deste confronto pode, de certa forma, definir a classificação final do Grupo C. Afinal, essas, pelo menos no papel, são as equipes mais fortes da chave e iniciaram a sua campanha europeia com uma vitória cada.

Nesse sentido, um empate manteria o grupo aberto em termos de qualificação. E com ausências importantes na defesa de ambos os times, o duelo pode significar que tanto García como Carlo Ancelotti podem optar por serem mais cautelosos na sua abordagem.

Ainda, em seu jogo mais recente na Champions League, o Real Madrid terminou empatado no primeiro tempo contra o Union Berlin. Agora, frente ao Napoli, deve ter ainda mais dificuldade na primeira etapa.

Palpite 1 - Napoli x Real Madrid - Empate no primeiro tempo: 2.22 na Betano.

Jude Bellingham começa bem no Real Madrid

O Real Madrid teve que ter paciência no primeiro jogo da Liga dos Campeões desta temporada. Afinal, o gol da vitória da equipe madrilenha, atuando fora de casa, só surgiu aos 94 minutos, obra de Jude Bellingham.

Desde a chegada à capital espanhola, o jovem de 20 anos tem estado em excelente forma, tendo marcado sete gols e dado uma assistência, tudo isso em oito jogos disputados em todas as competições. Ou seja, em média, ele tem participado diretamente de gols em todos os jogos da equipe.

Na La Liga, Jude Bellingham é, inclusive, o artilheiro do campeonato, estando a frente de nomes como Robert Lewandowski e Alvaro Morata. Na competição nacional, Bellingham marcou seis gols em sete partidas.

Palpite 2 - Napoli x Real Madrid - Bellingham marca a qualquer momento: 3.20 na Betano.

Artilheiros em campo

O Real Madrid marcou dez gols em cinco jogos fora pelo Campeonato Espanhol. Ou seja, a média individual do clube figura em pelo menos dois gols por partida quando atua como visitante.

Do outro lado, o Napoli, jogando em casa pelo Campeonato Italiano, participou de três partidas, das quais conseguiu anotar ao todo sete gols. Assim, a média da equipe neste campeonato nacional fica em 2,33.

Nesse sentido, analisando a média dos clubes e contando ainda com a presença de dois artilheiros: Bellingham pelo Real Madrid e Victor Osimhen pelo Napoli, é viável acreditar em um jogo no qual ambas as equipes alterem o marcador da partida.

Palpite 3 - Napoli x Real Madrid - Sim para ambos marcam: 1.57 na Betano.