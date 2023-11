Palpite Milan x Borussia Dortmund - Champions League - 28/11/23

Saiba os melhores palpites para Milan x Borussia Dortmund, na Champions League, em 28/11/23.

Neste confronto da 5ª rodada da fase de grupos da Champions League, o Milan recebe o Borussia Dortmund. O confronto acontece no dia 28 de novembro (terça-feira), no San Siro, em Milão.

Portanto, confira agora os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante confronto do Grupo F.

Aposta Palpite Odd Resultado Milan vence 2.05 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 1.71 na KTO Jogador a marcar Rafael Leão a qualquer momento 3.14 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site.

Grupo da morte segue embolado

Na rodada anterior, ambas as equipes tiveram a oportunidade de realizar seus jogos como mandante. O Borussia Dortmund, jogando no Signal Iduna Park, venceu o Newcastle por 2 a 0.

Já o Milan, recebeu o Paris Saint-Germain do craque Kylian Mbappé e conseguiu triunfar pela primeira vez nesta edição da Liga dos Campeões. Na ocasião, os italianos aplicaram 2 a 1, de virada, no San Siro.

No primeiro turno, quando essas equipes se cruzaram em território alemão, o resultado foi um empate sem gols. Contudo, para esse jogo crucial por uma vaga na fase seguinte, as projeções indicam 48% de chances de vitória do Milan.

Palpite 1 - Milan x Borussia Dortmund - Milan vence: 2.05 na KTO.

Os dois times precisam vencer

Em um grupo embolado como este, qualquer deslize pode ser fatal. Por isso, é de se esperar que as duas equipes entrem em campo tentando buscar o resultado positivo, o que ocasionalmente pode gerar muitos espaços.

Nesse sentido, acreditamos ser prudente acreditar numa partida onde os dois clubes marcam gols. Inicialmente, o Milan estava muito focado na defesa, mas isso influenciava em seu retrospecto ofensivo. Agora, com uma nova abordagem, a equipe parece disposta a ir para o tudo ou nada.

Ainda, vale ressaltar que os dois jogos do Borussia Dortmund na Bundesliga tiveram gols dos dois lados. Primeiro, na derrota fora de casa por 2 a 1 para o Stuttgart, e mais recentemente no triunfo em casa, por 4 a 2, sobre o Mönchengladbach.

Palpite 2 - Milan x Borussia Dortmund - Sim para ambos marcam: 1.71 na KTO.

Leão ajudou com gol na vitória sobre o PSG

Ainda que não venha vivendo uma das temporadas mais goleadoras, Rafael Leão tem aparecido em muitos jogos como uma das principais peças ofensivas do time comandado por Stefano Pioli.

Na partida mais recente nesta Champions League, quando venceram o PSG por 2 a 1, um dos gols anotados pelo clube italiano saiu dos pés deste jogador.

Em números gerais, Leão tem doze jogos, três gols e três assistências na Serie A Italiana, e tem um gol em quatro jogos nesta competição continental. Contudo, o que nos faz acreditar em um gol do português, é a individualidade que o confronto com o Borussia Dortmund demandará.

Palpite 3 - Milan x Borussia Dortmund - Rafael Leão a qualquer momento: 3.14 na KTO.