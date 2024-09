Palpite Manchester United x Tottenham - Premier League - 29/09/24

Buscando se provar após derrotas em seus primeiros duelos Big Six na temporada, Man. United e Tottenham se enfrentam no Teatro dos Sonhos.

A similaridade na temporada desses dois times também passa por ambos disputarem a UEFA Europa League, competição pela qual acabaram de estrear.

Existem derrotas e derrotas

Embora seja verdade que ambos sucumbiram diante de oponentes do Big Six no início da Premier League, o Tottenham apresentou uma competitividade não enxergada na derrota do Man. United.

Os comandados de Ange Postecoglou fizeram um jogo bem competitivo com o Arsenal em derrota por 1-0, chegando a finalizar bem mais do que seu rival e oferecendo perigo ao gol de David Raya.

O Manchester United não ofereceu quase nenhuma resistência contra o Liverpool, também atuando em casa a equipe comandada por Erik ten Hag perdeu por 3-0 e poderia ter levado mais gols se não fosse por seu goleiro André Onana.

Palpite 1 - Manchester United x Tottenham - Vitória do Tottenham: 2.80 na Betano.

Defesa dos Spurs precisa de ajustes

Apenas cinco rodadas foram disputadas e nesse ainda início de temporada o Tottenham demonstra uma dificuldade em conseguir clean sheets.

A única equipe a não marcar contra o Tottenham na Premier League foi o Everton, goleado em Londres por 4-0 na segunda rodada.

O Manchester United vem de um resultado pouco inspirador sem conseguir segurar a liderança contra o Twente da Holanda. Os comandados de Erik ten Hag venciam por 1-0 na estreia da Liga Europa e levaram o empate na etapa complementar.

Palpite 2 - Manchester United x Tottenham - Sim para ambas as equipes marcar: 1.37 na Betano.

Volume ofensivo não é problema da equipe londrina

Apenas o Manchester City finaliza com maior frequência do que o Tottenham de Ange Postecoglou na atual edição da Premier League.

Os Spurs possuem uma média de 17.2 finalizações por jogo, número que não cai quando atuando fora de casa.

Em seu último jogo como visitante na Premier League, o Tottenham não conseguiu converter suas várias chances em um resultado positivo, mas finalizou muito contra o Newcastle, 20 vezes para ser exato.

Palpite 3 - Manchester United x Tottenham - Tottenham ter mais de 14.5 finalizações: 1.82 na Betano.