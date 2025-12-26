Palpite Manchester United x Newcastle - Premier League - 26/12/2025

Nosso especialista em apostas espera que o Newcastle mude sua sorte fora de casa e aproveite o elenco desfalcado do United.

Dicas de apostas para Manchester United x Newcastle

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester United 1-2 Newcastle

Manchester United 1-2 Newcastle Palpite de artilheiros: Manchester United: Matheus Cunha, Newcastle: Nick Woltemade, Harvey Barnes

O Manchester United melhorou um pouco nesta temporada. Os Red Devils estão quatro pontos à frente em comparação ao mesmo estágio da temporada passada.

No entanto, as inconsistências continuam a assombrar a metade vermelha de Manchester.

Apesar de uma boa atuação no último fim de semana, o United não conseguiu superar um Aston Villa em alta. Este período pode ser crucial para moldar o restante de sua campanha.

Jogadores-chave estão ausentes, com o artilheiro Bryan Mbeumo e o influente Amad Diallo em compromissos internacionais.

Para adicionar aos problemas de Ruben Amorim, o capitão Bruno Fernandes está afastado por pelo menos os próximos seis jogos.

Kobbie Mainoo também está com problemas na panturrilha. Isso deixa o United severamente enfraquecido contra uma equipe que está apenas três pontos atrás na tabela da Premier League.

O Newcastle tem enfrentado inconsistências semelhantes em sua campanha na liga. Como resultado, os homens de Eddie Howe se encontram na 11ª posição.

Uma vitória aqui proporcionaria um impulso muito necessário. Os Magpies estão três pontos atrás em comparação ao mesmo estágio da temporada passada.

Seu desempenho fora de casa tem sido decepcionante. Melhorias são definitivamente necessárias se o Toon espera lutar por uma vaga europeia nesta temporada.

Escalações esperadas para Manchester United x Newcastle

Escalação esperada do Manchester United: Lammens, Martinez, Heaven, Shaw, Dalot, Ugarte, Mainoo, Dorgu, Cunha, Mount, Sesko

Escalação esperada do Newcastle: Ramsdale, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Guimaraes, Tonali, Ramsey, Murphy, Woltemade, Gordon

Tendência H2H para continua

Uma estatística preocupante para o Man United é que eles venceram apenas dois de seus últimos oito jogos, apesar de algumas boas atuações.

Além disso, a vantagem em casa oferece pouco conforto, pois eles não venceram nos últimos três jogos em casa. Dois empates e uma derrota nessa sequência são suficientes para oferecer esperança aos visitantes.

O Newcastle tem sido fraco fora de casa. Eles venceram apenas um de seus oito jogos fora de casa na liga nesta temporada.

Os Magpies venceram um de seus últimos quatro jogos em todas as competições, mas devem levar algo no Boxing Day.

O Toon tem um histórico positivo contra os anfitriões, tendo vencido cinco dos últimos seis confrontos diretos.

Os visitantes venceram o confronto correspondente na temporada passada por 2-0. Embora uma vitória seja provável, uma exibição mais forte dos anfitriões pode resultar em um empate.

Dica de aposta 1 para Manchester United x Newcastle: Dupla chance - Empate/Newcastle United com odds de 1.54 na Betano

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester United x Newcastle nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Problemas no Boxing Day

Os Red Devils têm lutado para proteger seu gol nesta temporada. Apenas Nottingham Forest (13), West Ham (20) e Wolves (23) sofreram mais gols em casa do que os 12 do Man United.

Os comandados de Amorim não conseguiram manter um clean sheet em 16 de seus 17 jogos da liga nesta temporada.

A linha de frente do Newcastle será encorajada por esses números antes de sua viagem a Old Trafford.

No entanto, as tropas de Howe também têm sido instáveis na defesa. Eles não conseguiram manter um clean sheet em cada um dos seus últimos 10 jogos da liga.

Ambos os lados marcaram em 50% dos jogos fora de casa do Newcastle na liga. Enquanto isso, essa porcentagem sobe para 62% nos jogos do Man United em Old Trafford.

Como resultado, o Boxing Day pode trazer gols em ambos os lados.

Dica de aposta 2 para Manchester United x Newcastle: BTTS - Sim com odds de 1.55 na Betano

Woltemade de volta ao placar

Nick Woltemade, trazido como substituto de Alexander Isak, tem feito um excelente trabalho desde sua chegada ao Toon. O alemão marcou sete gols em 14 jogos da liga, com uma média de um gol a cada dois jogos.

Ele estava em uma pequena seca de gols por cinco jogos consecutivos antes de marcar dois contra o Chelsea no último fim de semana.

Os fãs dos Magpies esperam que esses gols o inspirem a continuar marcando pelo resto da temporada.

A altura de Woltemade pode ser útil neste confronto, especialmente se ele enfrentar jogadores como Lisandro Martinez.

No entanto, a habilidade do atacante na frente do gol garante que ele será alguém a ser observado quando o Newcastle visitar Old Trafford.