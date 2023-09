Palpite Manchester United x Crystal Palace - Premier League - 30/9/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Manchester United x Crystal Palace, na Premier League.

Estas duas equipes repetem o confronto do meio de semana, quando se enfrentaram pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. O duelo terminou com triunfo do Manchester United, por 3-0.

Avançando na Copa da Liga, o United conquistou sua segunda vitória consecutiva após derrotar o Burnley por 1-0 na última rodada da Premier League.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Manchester United e partida com pelo menos dois gols 1.85 na Betano Chutes no alvo Bruno Fernandes 1+ 1.40 na Betano Total de passes Casemiro 69+ 2.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Histórico de domínio para o United

Contando a partida desta última quarta-feira (26), na qual o Manchester United saiu vitorioso por 3-0, já se somam quatro confrontos seguidos com vitórias do United diante do Crystal Palace, no Old Trafford.

Nas três vitórias mais recentes do United contra o Palace, foram marcados um total de 10 gols, com triunfos por 3-0, 2-1 e 3-1, respectivamente.

Nas suas duas partidas mais recentes longe do Selhurst Park, o Palace sofreu muito, tomando seis gols, em derrotas para o Aston Villa, e o próprio Manchester United.

Palpite 1 - Manchester United x Crystal Palace - Vitória do Manchester United e partida com, pelo menos, dois gols: 1.85 na Betano.

Bruno sempre alcança o alvo

Poucos atletas no futebol mundial finalizam com a precisão, qualidade e força que Bruno Fernandes possui em suas tentativas na meta adversária.

O meia-atacante português provou seu talento mais uma vez, marcando um belíssimo gol que deu a vitória ao United na última rodada da Premier League, na qual a sua equipe bateu o Burnley em Turf Moor pelo placar mínimo.

Bruno Fernandes acertou o alvo em quatro de suas últimas cinco partidas, sendo que na rodada passada foram três em um jogo só.

Palpite 2 - Manchester United x Crystal Palace - (Chutes no alvo) Bruno Fernandes 1+: 1.40 na Betano.

Casemiro domina o setor central

O atleta brasileiro é o grande pilar neste meio-campo do United, e especialmente em jogos nos quais a equipe de Erik Ten Hag domina a posse, o jogo acaba fluindo muito pelo camisa 18.

Na última partida contra o Crystal Palace, Casemiro acertou 100 de 113 tentativas de passe. Já contra o Nottingham Forest, no fim de agosto, Casemiro acertou 77 de 91 passes.

Estas duas partidas possuem em comum um fato muito importante. Foram os dois jogos mais recentes do United, nos quais a equipe de Erik Ten Hag teve mais posse de bola do que o seu adversário.

Entre os jogos contra Forest e Palace, o United enfrentou adversários como Brighton, Arsenal, e Bayern de Munique, que dominaram a bola. Algo que não deve ser o caso neste segundo confronto contra o Palace.

Palpite 3 - Manchester United x Crystal Palace - (Total de passes) Casemiro 69+: 2.45 na Betano.