Palpite Manchester City x Chelsea - Premier League - 04/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que o time de Pep Guardiola comece rapidamente e vença em um confronto de muitos gols.
Melhores palpites para Manchester City x Chelsea:
Nossa análise: momento das equipes
O Manchester City espera manter a pressão sobre o Arsenal na corrida pelo título da Premier League.
Após um início de temporada pouco convincente, os Citizens encontraram seu ritmo nos últimos meses. Eles não perderam pontos em casa na principal divisão inglesa desde a derrota para o Tottenham em agosto.
Em contraste, o Chelsea teve um dezembro desastroso, perdendo para Leeds e Aston Villa. Eles venceram apenas dois dos oito jogos em todas as competições nesse mês.
Um empate em casa por 2-2 contra o Bournemouth praticamente acabou com qualquer esperança remanescente de título.
Prováveis escalações para Manchester City x Chelsea
Manchester City: Donnarumma, O'Reilly, Dias, Gvardiol, Nunes, Gonzalez, Reijnders, Silva, Cherki, Foden, Haaland;
Chelsea: Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Fernández, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro.
City para começar rápido
O Manchester City tem estado em ótima forma e estará ansioso para colocar o Chelsea sob pressão desde o apito inicial.
O time de Guardiola tende a começar rapidamente na Premier League nesta temporada.
Desde aquela derrota inicial para o Spurs, o City sofreu apenas dois gols no primeiro tempo em casa na Premier League. Eles marcaram 12 vezes antes do intervalo no Etihad durante esse período.
Por outro lado, a defesa do Chelsea tem o hábito de começar devagar nas últimas semanas. Eles sofreram dois gols nos primeiros 20 minutos para ficar 2-0 para baixo no último jogo fora de casa contra o Newcastle.
Os Blues também sofreram dois gols nos primeiros 27 minutos contra o Bournemouth na terça-feira.
Essas tendências sugerem que os anfitriões assumem o controle cedo neste jogo. Apostar que o Man City estará à frente no intervalo parece uma boa escolha, com uma probabilidade implícita de 47,6%.
- Palpite 1 para Manchester City x Chelsea: 1º Tempo - Manchester City para vencer com odds de 2.10 na Betano.
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Manchester City x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Ataque da casa para brilhar no confronto no Etiha
Guardiola estará muito satisfeito com a forma como seu ataque está começando a se moldar. Phil Foden e Rayan Cherki encontraram forma jogando atrás do atacante Erling Haaland.
Como resultado, eles agora dependem menos do norueguês, que marcou dois gols no último jogo em casa do Man City contra o West Ham. Esse jogo terminou em uma convincente vitória por 3-0.
Foi a quinta partida consecutiva em casa na Premier League em que o City marcou três gols.
Poucas defesas conseguiram se defender contra seu estilo de futebol fluido. O City marcou pelo menos duas vezes em 11 dos últimos 12 jogos em casa em todas as competições.
Eles devem ter muito para uma defesa do Chelsea que permitiu um máximo da temporada de 2.8 xG contra o Bournemouth no meio da semana.
Apostar que os anfitriões marcam mais de 2.5 gols parece oferecer valor.
- Palpite 2 para Manchester City x Chelsea: Manchester City para marcar mais de 2.5 gols com odds de 2.50 na Betano.
Gols para fluir em jogo aberto
O Chelsea tem qualidade ofensiva suficiente em suas fileiras para sugerir que também pode marcar. Cole Palmer está voltando à plena forma e marcou contra os Cherries.
Os Blues só não marcaram em duas ocasiões durante toda a temporada em todas as competições.
Enzo Maresca ainda deve mostrar alguma ambição ao se preparar para enfrentar seu antigo chefe. Seu time foi derrotado por 3-1 na última visita a esta parte de Manchester.
Os clubes também compartilharam memoravelmente oito gols em um emocionante empate há dois anos.
Ambas as equipes marcaram em cinco dos últimos seis jogos do Chelsea. Três dos últimos quatro tiveram mais de 3.5 gols no total.
Apostar em uma repetição parece oferecer valor aqui, com uma probabilidade implícita de 44,4%.
- Palpite 3 para Manchester City x Chelsea: Mais de 3.5 gols com odds de 2.25 na Betano.