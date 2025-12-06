Palpite Leeds x Liverpool - Premier League - 06/12/2025

Nosso especialista em apostas prevê uma vitória fora de casa para os Reds, já que eles pretendem aproveitar um time do Leeds que pode estar exausto de sua recente sequência intensa.

Melhores palpites para Leeds x Liverpool:

Liverpool vence, com odds de 1.83 na Betano;

Ambos os times marcam, com odds de 1.65 na Betano;

Mohamed Salah marca ou assiste, com odds de 1.90 na Betano.

Palpite de placar: Leeds 1-2 Liverpool.

Nossa análise: momento das equipes

O Leeds United mostrou uma melhora genuína recentemente. Eles competiram bem contra o Aston Villa e o Manchester City em novembro e começaram dezembro de forma perfeita com uma vitória surpreendente sobre o Chelsea.

Daniel Farke está, sem dúvida, satisfeito com o desempenho recente de seu time.

Enquanto isso, o Liverpool está enfrentando dificuldades. Eles empataram com o Sunderland no meio da semana e encerraram uma sequência de três derrotas ao vencer o West Ham antes deste jogo.

A pressão está aumentando sobre Arne Slot, e este jogo é crítico, pois ele pode estar em sérios apuros se as coisas piorarem.

Prováveis escalações para Leeds x Liverpool

Leeds: Perri, Struijk, Bijol, Rodon, Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Nmecha;

Liverpool: Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.

Um retorno às vitórias

O Leeds enfrentou o Chelsea sem Dan James e Sean Longstaff, mas conseguiu contar com o retorno de Anton Stach e Sebastiaan Bornauw. Eles estão em boa forma enquanto se preparam para receber os Reds em Elland Road.

O clima no acampamento de Yorkshire será extremamente positivo, especialmente considerando a forma instável dos visitantes.

O time de Farke superou as expectativas contra o Chelsea, contrariando as probabilidades para garantir uma vitória impressionante. Além disso, essa vitória veio logo após eles levarem os Cityzens ao limite no Etihad.

No entanto, alguns jogadores provavelmente estarão cansados ao retornarem ao seu campo. Isso é certamente algo que o Liverpool estará ansioso para explorar.

O Leeds só venceu os Reds três vezes desde 2000 e sofreu uma pesada derrota por 6-1 em seu último encontro. Vários artilheiros do Liverpool daquele dia adorariam marcar novamente.

Palpite 1 para Leeds x Liverpool: Liverpool vence, com odds de 1.83 na Betano.

Duas defesas vulneráveis

O possível retorno de Conor Bradley fortaleceria a defesa do Liverpool, mas Jeremie Frimpong continua indisponível.

O time de Slot realmente enfrentou dificuldades defensivas nesta temporada, sofrendo 11 gols nos últimos cinco jogos. O Leeds estará muito ciente dessa fraqueza.

Embora esperemos uma vitória fora de casa, o Liverpool está definitivamente vulnerável.

Gols em ambos os lados são possíveis, especialmente considerando que esses dois times sofreram um total combinado de 27 gols até agora.

O time de Farke não manteve um clean sheet em 11 partidas e só conseguiu dois em toda a temporada.

Com as opções ofensivas que o Liverpool tem, mesmo fora de forma, eles têm mais do que qualidade suficiente para romper a defesa do Leeds.

Palpite 2 para Leeds x Liverpool: Ambos os times marcam, com odds de 1.65 na Betano.

O grande momento do Rei Egípcio

Após outro retorno impressionante em 2024/25, o Rei Egípcio tem enfrentado dificuldades nesta temporada, assim como muitos de seus companheiros de equipe. Ele nem marca, nem assiste desde o início de novembro.

No entanto, após ser poupado e começar no banco nas duas últimas partidas, o jogador de 33 anos estará ansioso para jogar novamente.

Ele também tem um histórico fantástico contra o Leeds, tendo registrado 10 gols e assistências em seus seis encontros com eles, incluindo dois gols em seu último confronto.

Claro, há outros jogadores capazes de marcar, e Dominic Calvert-Lewin parece estar encontrando seu ritmo pelo Leeds. No entanto, estamos apostando em Salah, que precisa desesperadamente redescobrir sua melhor forma.