Palpite LAFC x Flamengo - Mundial de Clubes - 24/06/2025

Obtenha três palpites e dicas de apostas para LAFC x Flamengo do nosso especialista em futebol para o último jogo da fase de grupos.

O Flamengo, já campeão do grupo, deve rodar seu elenco, enquanto o LAFC busca salvar o orgulho.

Dicas de apostas para LAFC x Flamengo

Dicas de apostas para LAFC x Flamengo

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 23/06, às 15h50.

O LAFC encerrará sua campanha no Mundial de Clubes com um empate respeitável de 1-1 contra o Flamengo.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

LAFC e Flamengo se enfrentam em seu terceiro e último jogo do Grupo D do Mundial de Clubes 2025 na manhã de quarta-feira. O Flamengo venceu suas duas primeiras partidas, surpreendendo com uma vitória sobre o Chelsea, seguida por uma vitória esperada sobre o ES Tunis.

Consequentemente, o time de Filipe Luís provavelmente fará mudanças no seu XI inicial para enfrentar o LAFC. Com o Flamengo já estabelecido como vencedor do Grupo D, não há mais o que disputar. Portanto, eles têm o luxo de descansar jogadores-chave para a fase de mata-mata.

O LAFC não conseguiu marcar nos seus dois primeiros jogos do Grupo D. O time da MLS foi superado pelos campeões tunisianos ES Tunis, mostrando que os times americanos ainda têm dificuldades para competir com clubes de elite.

Mesmo assim, eles querem sair da competição em grande estilo. Estão prontos para entrar em campo com força total contra um Flamengo focado apenas no jogo das oitavas de final.

Escalações esperadas para LAFC x Flamengo

Escalação esperada do LAFC: Lloris; Long, Palencia, Hollingshead, Segura, Igor, Delgado, Tillman, Martinez, Giroud, Bouanga;

Escalação esperada do Flamengo: Rossi; Danilo, Pereira, Wesley, Sandro, Pulgar, Allan, Matheus, Everton, Araujo, Pedro.

Apostando contra um Flamengo muito modificado

Com o Flamengo já garantido como líder do Grupo D, Filipe Luís não precisa arriscar seus jogadores principais contra o LAFC. Portanto, jogadores do elenco como Everton, Alex Sandro e Pedro terão a chance de garantir uma vaga no jogo das oitavas, provavelmente contra o Benfica.

O LAFC joga apenas por orgulho, mas quer terminar a competição com um ponto na tabela. De uma perspectiva puramente motivacional, essa aposta de dupla chance é, sem dúvida, a escolha de valor entre nossas três previsões para LAFC x Flamengo.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto LAFC x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de um jogo de poucos gols

Como muitos jogos sem importância em grandes competições, pode ser difícil que essas partidas tenham intensidade e ritmo genuínos. Por isso, é sensato apostar no mercado de Menos de 2,5 gols para este confronto.

Os mercados de apostas sugerem que há 52,63% de chance de este jogo ter menos de três gols. No entanto, dada a falta de gols do ataque do LAFC e a defesa sólida do Flamengo, um festival de gols é improvável.

Bouanga deve balançar as redes

O experiente atacante francês do LAFC, Denis Bouanga, é o candidato mais provável para marcar neste jogo. O jogador de 30 anos já marcou oito gols em 15 jogos da MLS até agora nesta temporada. Além disso, ele marcou 20 gols nas campanhas da MLS de 2023 e 2024.

Bouanga raramente passa mais de dois jogos sem marcar um gol com a camisa do LAFC. Sua probabilidade atual de 31,25% de marcar contra o Flamengo está ligeiramente subestimada.