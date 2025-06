Palpite LAFC x Espérance Tunis - Mundial de Clubes - 20/06/2025

Compartilhamos três palpites de especialistas para LAFC x Espérance Tunis na partida do Mundial de Clubes em 20 de junho de 2025.

Nosso especialista em apostas espera uma vitória em casa para o LAFC em sua partida contra o Espérance Tunis no sábado.

Dicas de apostas para LAFC x Espérance Tunis

Mercado Palpite Odds na Superbet 1x2 Vitória do LAFC 1.88 Ambas equipes marcam (BTTS) Sim 2.00 Total de Gols do LAFC Mais de 1,5 gols 2.15

As odds estão sujeitas a mudanças. Última alteração feita dia 18/06, às 16h16

Esperamos que o LAFC vença por 2-1.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Tendo perdido suas partidas de abertura no Mundial de Clubes por 2-0, ambos os times precisam conquistar três pontos na manhã de sábado para ter uma chance de se classificar para as fases eliminatórias da competição.

O LAFC provavelmente ficou desapontado com seu desempenho contra o Chelsea, no primeiro confronto competitivo entre equipes americanas e inglesas. Eles tiveram dificuldades defensivas nos primeiros momentos, mas conseguiram criar algumas oportunidades.

Finalizações ruins no último terço os decepcionaram no dia, mas foram capazes de causar alguns problemas ao campeão da Liga Conferência Europa. Steve Cherundolo espera que sua equipe possa corrigir seu ataque diante de sua torcida "em casa" em Nashville neste fim de semana.

Enquanto isso, o Espérance Tunis foi dominado pelo time brasileiro Flamengo na estreia do Grupo D. Maher Kanzari enfrenta um grande desafio se sua equipe espera avançar no grupo. Eles sabem que retornarão à África se perderem no Tennessee, o que torna este confronto ainda mais importante e emocionante de assistir.

Escalações esperadas para LAFC x Espérance Tunis

Escalação esperada do LAFC: Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingshead; Igor Jesus; Delgado, Tillman; Ordaz, Bouanga, Ebobisse;

Escalação esperada do Espérance Tunis: Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu; Yan Sasse, Jebali, Belaili; Rodrigo Rodrigues.

Vantagem de jogar em casa

Embora tenham perdido para o Chelsea, o LAFC mostrou que pode causar problemas para outros times do Grupo D. Denis Bouanga e David Martínez quase empataram para o time da MLS enquanto o placar estava 1-0. No entanto, faltou finalização eficaz.

Certamente considerarão a forma que tinham antes do início da competição. O Black and Gold estava em uma sequência invicta de 10 jogos, tendo vencido quatro e empatado seis. Isso inclui sua partida de play-in contra o Club América para garantir sua vaga no Mundial de Clubes 2025.

Eles nunca enfrentaram o Espérance Tunis antes, então não há estatísticas anteriores para observar. Além disso, o time africano estará cheio de confiança. Eles esperam superar o LAFC no sábado, especialmente considerando sua sequência invicta de 11 jogos antes da partida contra o Flamengo.

No entanto, o time baseado nos EUA pode superar este confronto emocionante. Isso porque eles terão algum tipo de vantagem de jogar em casa, mesmo que o Geodis Park esteja longe de Los Angeles.

O primeiro ataque do Vermelho e Amarelo veio após 67 minutos no jogo de abertura, por isso apostar na vitória do LAFC neste confronto é uma boa opção.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto LAFC x Espérance Tunis nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Espérance para explorar defesa vazada

Foi lamentável que o LAFC não conseguiu marcar em seu último jogo. Eles tinham um bom valor para pelo menos um gol com um xG de 0.82. Quatro dos sete chutes foram no alvo, e um foi uma clara oportunidade de gol.

Eles podem ter algum sucesso contra os campeões tunisianos, dado que o jogo sem gols contra o Chelsea foi o primeiro desde abril. Além disso, em quatro dos seus últimos cinco jogos, ambas as equipes marcaram.

O time africano pode explorar a defesa vazada do LAFC. Antes de perder para o Flamengo, eles só não marcaram em duas de suas 10 partidas anteriores consecutivas. Portanto, eles são mais do que capazes de causar problemas à defesa americana.

LAFC goleador para retomar prolificidade

Mesmo que as tropas de Maher Kanzari marquem contra o time da MLS, sofrer dois gols do Flamengo na semana passada não é um bom sinal. Antes desse jogo, a última vez que sofreram dois gols em uma partida foi em março. No entanto, isso mostra que estão acostumados a jogar contra adversários difíceis.

O ataque do LAFC estará ansioso para marcar, especialmente com jogadores como Ebobisse, Bouanga e Olivier Giroud em suas fileiras. Excluindo o jogo da semana passada, o Black and Gold tem um recorde impressionante de marcar no mínimo dois gols em suas 10 partidas consecutivas anteriores.

Eles provavelmente encontrarão a rede pelo menos duas vezes neste fim de semana, considerando que o Flamengo deu 11 chutes com três grandes chances contra o Espérance. O time brasileiro teve 22 toques e nove chutes dentro da área de pênalti tunisiana, o que é uma boa notícia para o LAFC.