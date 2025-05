Palpite Juventude x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 05/05/2025

Juventude confia no fator casa, enquanto Atlético-MG tenta superar dificuldades fora.

Juventude e Atlético-MG, que vêm apresentando baixo desempenho no Campeonato Brasileiro, precisam de resultados positivos para subirem na tabela. Fechando os jogos da sétima rodada do Brasileirão, Juventude e Atlético-MG se encontram nesta segunda, às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.

Confira palpites, dicas de mercados e análises para Juventude x Atlético-MG.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Dupla Chance Juventude ou empate 1.66 Total de Gols Mais 2,5 2.15 Ambas Marcam SIM 1.87

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 02/05, às 16h11.

Momento das equipes

Sem vencer há três, o Juventude soma somente um ponto nas três últimas rodadas do Brasileirão. Com a derrota para o Internacional no sábado (26), caiu quatro posições e atualmente é o 13º colocado.

Em situação ainda pior, o Atlético-MG é o primeiro colocado do Z4 com seis pontos. Em seu jogo mais recente, pela Copa do Brasil, ficou apenas no empate por 2x2 com o Maringá, jogando fora de casa. No entanto, o Galo tem se saído bem na Sul-Americana e é está no topo da tabela do Grupo H com cinco pontos conquistado após uma vitória e dois empates.

Resultado da partida

Em casa, o Juventude apresenta resultados positivos, tendo perdido apenas uma vez em seus últimos jogos, com sete vitórias e um empate. Dos sete pontos conquistados até o momento, seis foram obtidos com o mando de campo, incluindo os triunfos contra o Vitória na primeira rodada e o Ceará na terceira.

Fora de casa, o Atlético tem um retrospecto menos favorável, com quatro derrotas, quatro vitórias e seis empates. A última vitória do clube como visitante foi em fevereiro, na primeira fase da Copa do Brasil, quando venceu o Tocantinópolis por 2x0.

O Alvinegro vem de três empates seguidos, todos fora de casa, e nesta segunda-feira disputará o quarto jogo como visitante. Considerando o retrospecto, a expectativa é de mais um empate ou uma derrota.

Palpite 1 - Juventude ou Empate com odd 1.66 na Sportingbet

Expectativa de gols

O Juventude sofreu 14 gols em seis rodadas, com uma média de dois gols por jogo, evidenciando a fragilidade da defesa. Em quatro desses seis jogos, o número total de gols foi superior a 2,5. Em seus três jogos como mandante no Brasileirão, o Juventude marcou dois gols em cada partida.

Já o Atlético-MG marcou seis gols e sofreu oito na competição, com três partidas tendo três ou mais gols. Nos últimos dois jogos, o Galo marcou dois gols em cada e o total de gols superou três. Considerando os números do Juventude em casa e a quantidade de gols nos jogos recentes do Atlético-MG, a tendência é que sejam marcados pelo menos três nesta partida.

Palpite 2 - Mais 2,5 Gols com odd 2.15 na Sportingbet

Ambas marcam (SIM)

Embora o Atlético-MG tenha sofrido poucos gols em 2025 (14), com apenas três gols no estadual, é importante notar que enfrentou equipes de nível técnico inferior nessa competição. No Brasileirão, medindo forças com equipes da elite do futebol nacional, o Atlético-MG sofreu oito gols em seis jogos, e em cinco dos últimos seis jogos sofreu gols. Na atual temporada, o Galo marcou 34 gols em 24 jogos.

O Juventude, por sua vez, marcou 26 gols em 16 confrontos e sofreu 23 gols, sendo 14 apenas no Brasileirão. Com esses números, fica claro que ambas as equipes têm falhas defensivas, especialmente no Campeonato Brasileiro. No entanto, também apresentam bons números ofensivos, o que sugere que as duas equipes marcarão gols neste encontro.

Palpite 3 - SIM para Ambas Marcam com odd 1.87 na Sportingbet