Palpite Juventude x Criciúma - Campeonato Brasileiro - 27/07/24

Duas equipes que retornaram à primeira divisão do futebol brasileiro na atual temporada, Criciúma e Juventude medirão forças em Caxias do Sul.

Dando os seus primeiros passos depois da saída de seu técnico que assumiu o Inter, o Juventude realizará o primeiro jogo no Alfredo Jaconi no Brasileirão sem Roger Machado.

Oscilação é natural em meio a uma mudança inesperada

Pela segunda vez na atual temporada o Juventude teve de lidar com uma troca no comando técnico, ambas iniciadas pelos próprios treinadores assumindo outras equipes.

O trabalho de Roger Machado teve possivelmente o seu melhor momento eliminando o Inter na Copa do Brasil, justamente a equipe que o contratou.

A campanha do Juventude em casa está entre as melhores no Brasileirão, mas por outro lado são três rodadas sem vencer, as duas mais recentes com Jair Ventura como seu técnico.

Cinco derrotas em oito jogos, esse é o retrospecto do Criciúma que não tem conseguido os melhores resultados como visitante, longe disso.

Criciúma fora de casa é sinônimo de gol

Os números como visitante da equipe liderada por Claudio Tencati não inspiram confiança, mas não por falta de gols.

São oito jogos na competição e em todos o Criciúma deixou pelo menos um gol na partida, mais recentemente perdendo por 2-1 para o Flamengo no Mané Garrincha.

Em todo o primeiro turno, o Criciúma participou de apenas um jogo com menos de dois gols, sua vitória pelo placar mínimo contra o Cruzeiro.

Sem grandes goleadores no time, Lucas Barbosa se destaca

Apesar da boa campanha nesta temporada, o Juventude não possui um atacante com grandes números.

Nenhum atleta da equipe gaúcha marcou mais do que o meia Lucas Barbosa e os seus quatro gols em 16 partidas.

O camisa 21 da equipe comandada por Jair Ventura é um de apenas quatro atletas no time com múltiplos gols no Brasileirão.

