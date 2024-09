Palpite Juventude x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 15/09/24

A arrancada do Tricolor das Laranjeiras sob o comando de Mano Menezes é uma das grandes reviravoltas do futebol brasileiro na atual temporada.

O Fluminense ainda tem muito a remar, mas diante de um cenário bem mais favorável enfrenta o Juventude pela 26ª rodada do Brasileirão.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Fluminense ou empate 1.40 na bet365 Ambos os times marcam Sim 2.05 na bet365 Jogador ser advertido com cartão Paulo Henrique Ganso 3.00 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Flu vem se provando contra equipes superiores

Lanterna por boa parte dessa competição, o Fluminense inicia a rodada fora da zona de rebaixamento, tendo somado 10 dos últimos 15 pontos que disputou.

Os comandados de Mano Menezes conquistaram grandes resultados contra equipes com uma ambição superior a do Juventude nesta temporada.

A equipe carioca vem de duas vitórias seguidas na Série A, superando o Galo fora de casa e mais recentemente o Tricolor Paulista, no Maracanã.

Apesar de ocupar uma posição superior no Brasileirão, o Juventude não vence há três rodadas.

Palpite 1 - Juventude x Fluminense - Vitória do Fluminense ou empate: 1.40 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Juventude x Fluminense nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vitória do Fluminense: 2.50 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Vantagem é do Flu, mas não é tão grande

Momento e qualidade do elenco podem pender o favoritismo para o lado carioca. Isso não significa que o Fluminense não terá seus desafios em Caxias do Sul.

Mesmo quando não se dá bem, o Juventude dificulta bastante a vida de seus oponentes e foi assim na eliminação da Copa do Brasil. O Corinthians só marcou o gol da classificação basicamente no último lance do tempo regulamentar, vencendo por 3-1.

Em 11 dos últimos 12 jogos do Juventude por todas as competições, ambas as equipes balançaram as redes, a exceção sendo um empate sem gols contra o Cuiabá.

Palpite 2 - Juventude x Fluminense - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.05 na bet365.

Meia do Flu é o mais amarelado da competição

Há muita temporada para ser disputada e mesmo assim Paulo Henrique Ganso já garantiu sua participação com mais cartões pelo Fluminense no Brasileirão.

O meia do Fluminense recebeu 10 amarelos em 21 jogos, tendo de cumprir três suspensões por acúmulo de cartões ao longo da competição.

Na última partida do Flu como visitante, Ganso foi um dos amarelados no triunfo por 2-0 contra o Atlético-MG.

Palpite 3 - Juventude x Fluminense - Ganso ser advertido com cartão: 3.00 na bet365.