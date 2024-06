Palpite Internacional x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 13/6/24

Em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Internacional recebe o time do São Paulo.

O duelo está marcado para o dia 13 de junho (quinta-feira), no Heriberto Hülse, em Criciúma. Confira, portanto, as dicas de apostas que nossos especialistas selecionaram.

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aposta Palpite Odd Resultado São Paulo vence 2.77 na Betano Gols Mais/Menos Internacional menos de 0,5 gols 2.65 na Betano Placar exato Internacional 0 x 2 São Paulo 13.50 na Betano

São Paulo embalado sob o comando de seu novo treinador

Desde que Zubeldía estreou como treinador do São Paulo, os paulistas desde então não foram derrotados em nenhuma ocasião.

Neste recorte, são exatamente dez jogos do Tricolor do Morumbi sob o comando do argentino. Desses dez confrontos foram oito vitórias e dois empates.

Contudo, curiosamente ou não, em todas as partidas atuando como visitante, o Soberano venceu 100% com Zubeldía, totalizando quatro vitórias em quatro jogos.

Palpite 1 - Internacional x São Paulo - São Paulo vence: 2.77 na Betano.

São Paulo não leva gols há quatro jogos

Invicto há onze jogos no total, o desempenho do time da capital paulista vem sendo realmente muito admirável.

O Clube da Fé, nesses onze jogos de invencibilidade, sofreu somente quatro gols, o que lhe dá uma média de apenas 0,36 gols sofridos durante esse período.

Ainda, para embasar esse palpite, vale mencionar também que nas quatro partidas mais recentes, o Soberano não foi vazado em nenhuma oportunidade.

Palpite 2 - Internacional x São Paulo - Internacional menos de 0,5 gols: 2.65 na Betano.

São Paulo vem repetindo o mesmo placar

Os três jogos mais recentes do São Paulo tiveram o 2 a 0 como resultado. Na ocasião, venceu o Cruzeiro, o Talleres e o Águia de Marabá.

Ainda, vale mencionar que esse foi o resultado mais comum do São Paulo atuando com Zubeldía, sendo repetido em quatro oportunidades.

Considerando que este jogo acontece, de certa forma, em um 'campo neutro', existe uma clara possibilidade do tricolor alcançar esse placar.

Palpite 3 - Internacional x São Paulo - São Paulo vence por 2 a 0: 13.50 na Betano.