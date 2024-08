Palpite Internacional x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 04/08/24

A partida entre Internacional e Palmeiras acontece no Beira Rio e traz aos clubes a oportunidade de se firmar em período de dúvidas no campeonato.

Confira os nossos palpites para esse confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Palmeiras ou empate 1.53 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.62 na Betano Total de chutes no alvo Internacional ter quatro chutes ou menos no alvo 1.85 na Betano

Mais de um mês sem vitória para o Colorado

Se o momento do Palmeiras é preocupante, o que dizer de um Internacional sem vencer há 10 jogos.

Por conta de várias partidas atrasadas, o Colorado tem apenas seis jogos como mandante no Brasileirão, duas vitórias, dois empates e duas derrotas;

Mesmo em má fase, o aproveitamento do Verdão como visitante é superior ao do Internacional dentro de casa, somando 14 dos 27 pontos disputados longe do Allianz Parque.

Palpite 1 Internacional x Palmeiras - Vitória do Palmeiras ou empate: 1.53 na Betano.

Principais defesas da competição em campo

Os resultados não estão vindo, mas a solidez defensiva mantém os dois times na maioria de seus jogos no Brasileirão.

Palmeiras e Internacional possuem as duas melhores defesas do Brasileirão, o Verdão sofrendo 16 gols em 20 jogos e o Colorado 13 em 15 partidas.

O Inter não participa de uma partida com três ou mais gols há cinco jogos, desde que foi derrotado por 2-1 pelo Juventude na Copa do Brasil.

Palpite 2 - Internacional x Palmeiras - Dois gols ou menos: 1.62 na Betano.

Ataque inoperante é resultado de baixo volume ofensivo

O Internacional está entre as piores equipes do Brasileirão quando o assunto é incomodar o goleiro adversário.

Somente Vasco, Cuiabá e Fortaleza possuem uma média de chutes no alvo inferior a do Colorado.

A média do Inter é de 3.9, sendo que nas duas últimas rodadas a equipe comandada por Roger Machado combinou para três finalizações no alvo, duas contra o Bahia e uma contra o Botafogo.

Palpite 3 - Internacional x Palmeiras - Internacional ter quatro chutes ou menos no alvo: 1.85 na Betano.