Palpite Inter x Napoli - Série A - 11/01/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo apertado que será decidido por um gol de Lautaro Martínez para os anfitriões.

Melhores palpites para Inter x Napoli:

Nossa análise: momento das equipes

As apostas são altas no domingo, com o líder Inter atualmente quatro pontos à frente do Napoli, que está em terceiro.

O time de Cristian Chivu encontrou seu ritmo nos últimos dois meses e se destacou como favorito ao título em uma disputa acirrada. Ele começou 2026 com vitórias consecutivas por dois gols de diferença sobre Bologna e Parma.

O Napoli começou 2026 com uma impressionante vitória por 2-0 em Roma contra a Lazio. No entanto, sofreu um grande revés na última partida, inesperadamente perdendo pontos em casa para o modesto Verona.

Os Azzurri só conseguiram um empate de 2-2 graças aos gols no segundo tempo de Scott McTominay e Giovanni Di Lorenzo.

Prováveis escalações para Inter x Napoli

Inter: Sommer, Akanji, Bastoni, Bisseck, Dimarco, Barella, Zielinski, Calhanoglu, Henrique, Thuram, Martínez;

Napoli: Milinkovic-Savic, Jesus, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola, Lobotka, McTominay, Di Lorenzo, Elmas, Politano, Hojlund.

Expectativa de poucos gols neste confronto decisivo

Melhorias defensivas têm sido fundamentais para a capacidade do Inter de manter uma série de vitórias.

Eles sofreram apenas dois gols nos últimos seis jogos da Série A. Apenas uma vez em 15 partidas em todas as competições eles sofreram mais de um gol.

Com tanto em jogo, um confronto com poucos gols parece provável.

O Napoli está sem Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne e David Neres devido a lesões, o que limita sua ameaça ofensiva. Eles costumam adotar uma postura cautelosa fora de casa, com 80% de seus jogos fora na Série A resultando em menos de 2,5 gols.

Ambos os times têm sólidos registros defensivos, com uma média idêntica de 0,83 gols sofridos por 90 minutos.

Dado isso, apostar em menos de 2,5 gols parece oferecer valor com uma probabilidade implícita de 56,5%.

Palpite 1 para Inter x Napoli: Menos de 2,5 gols, com odds de 1.77 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inter x Napoli nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A sétima vitória consecutiva do Inter

Os apostadores precisam pesar o fraco histórico do Inter em grandes partidas nesta temporada contra sua forma recente melhorada. Eles perderam o confronto anterior por 3-1 contra o Napoli.

No entanto, apenas dois dos jogadores de meio-campo e ataque que começaram para o time de Antonio Conte naquele dia estarão disponíveis no domingo.

Frank Anguissa é uma grande ausência no meio-campo. Sua ausência contribuiu para que o Napoli perdesse 54% de seus jogos fora de casa nesta temporada em todas as competições.

Esse histórico lança sérias dúvidas sobre suas chances de evitar a derrota no San Siro.

O Inter sentirá uma oportunidade de abrir uma vantagem clara sobre um de seus dois principais rivais ao título. Eles estão em busca da sétima vitória consecutiva na liga.

Os anfitriões parecem ter bom valor para garantir isso, com uma probabilidade implícita de 57,1%.

Palpite 2 para Inter x Napoli: Inter vence, com odds de 1.75 na Betano.

Martínez mantendo a boa forma

O jogador mais provável de encontrar um gol decisivo para o Inter é, sem dúvida, Martínez. O atacante argentino é o artilheiro da Série A com 10 gols nesta temporada.

Ele voltou à sua melhor forma nas últimas semanas, marcando seis vezes em suas últimas seis aparições na liga. Essa sequência incluiu gols de abertura contra Pisa, Como e Atalanta.

Com 9,8 xG, o jogador de 28 anos está atrás apenas de Moise Kean na primeira divisão italiana.

O atacante da Fiorentina, que não está em boa fase, é também o único jogador a ter mais chutes que Martínez nesta temporada. O atacante do Inter tem uma média de 4,31 chutes por 90 minutos na liga.

Com uma probabilidade implícita de 19%, Martínez parece oferecer valor como aposta para primeiro artilheiro nesta partida chave. Esta pode ser a melhor aposta de valor entre essas três opções.