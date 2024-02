Palpite Inter de Milão x Juventus - Campeonato Italiano - 4/2/24

Separados por apenas um ponto no topo da tabela, Inter de Milão e Juventus se enfrentam neste domingo (4).

Quem vencer fica com a liderança, embora haja a ressalva de um jogo a menos para a Inter de Milão. Estes são os nossos palpites para este grande jogo da Serie A.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Inter de Milão 1.85 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.65 na Betano Resultado do 1º tempo Empate 2.05 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar fazer um jogo de aposta

Inter vem de sequência dominante

Os comandados de Simone Inzaghi estão se impondo em 2024, vencendo bem mesmo contra oponentes de peso no cenário nacional.

A Inter de Milão vem de três triunfos seguidos em todas as competições, passando por Lazio, Napoli e mais recentemente a Fiorentina.

Atuando como mandante, a Nerazzurri somou mais de 80% dos pontos que disputou, 25 de 30 para ser mais exato.

Neste confronto contra a Juve, são três partidas sem perder para a Inter de Milão, com dois empates no Juventus Stadium e um triunfo em Milão.

Palpite 1 - Inter de Milão x Juventus - Vitória da Inter de Milão: 1.85 na Betano.

Placar baixo tem sido a norma neste embate

Inter de Milão e Juventus se enfrentaram em quatro ocasiões no ano de 2023, sendo três pela temporada passada e uma na atual edição da Serie A.

Em nenhum dos jogos foram marcados mais do que dois gols, sendo dois empates por 1-1 e dois triunfos por 1-0.

O ataque Nerazzurri que chega neste confronto já com 50 gols na Serie A, marcou apenas uma vez no duelo do primeiro turno entre as equipes, que terminou em 1-1.

Juve e Inter de Milão possuem de longe as duas melhores defesas da competição. O time de Simone Inzaghi sofreu 10 gols em 21 jogos, enquanto a Juve tomou 13 em 22 embates.

Palpite 2 - Inter de Milão x Juventus - Dois gols ou menos: 1.65 na Betano.

Defesas de imposição

A Inter de Milão realizou 10 partidas como mandante na Serie A. Em nove ocasiões o time de Inzaghi foi para o intervalo sem sofrer gols.

Da mesma forma, até como visitante, a Juve não tem sua fortaleza defensiva infiltrada com facilidade.

Nos 11 jogos longe do Juventus Stadium, La Vecchia Signora terminou o primeiro tempo sem sofrer um gol em nove vezes.

Palpite 3 - Inter de Milão x Juventus - Empate no 1º tempo: 2.05 na Betano.