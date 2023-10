Palpite Holanda x França - Eliminatórias da Eurocopa - 13/10/23

Confira os melhores palpites para o jogo Holanda x França, pelas eliminatórias da Eurocopa, nesta sexta.

Neste duelo válido pela sétima rodada das eliminatórias da Eurocopa, a Seleção Holandesa recebe o time da França. O jogo acontece no dia 13 de outubro (sexta-feira), no Amsterdam Arena, em Amsterdam.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para este grande jogo continental, que coloca frente a frente duas equipes que disputam na parte de cima do Grupo B.

Aposta Palpite Odd Ambos marcam Sim/Não Sim 1.70 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.91 na Betano Resultado da partida Empate 3.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Holanda pode ter uma abordagem ofensiva

Este confronto promete ser repleto de ação, considerando o histórico de encontros entre Holanda e França. Ambas as equipes possuem ataques talentosos e jogadores capazes de desequilibrar as defesas adversárias, tal como Mbappé pela França, e Cody Gakpo pela Holanda.

Além disso, em jogos importantes como este, a pressão por gols é elevada, o que aumenta a probabilidade de ambas as equipes encontrarem as redes. A qualidade ofensiva combinada com a possibilidade de momentos defensivos menos sólidos torna a aposta em "Ambas as Equipes Marcam" uma escolha atraente.

Contudo, como contraponto, é importante se ter em mente que a França ainda não sofreu nenhum gol. Porém, a Holanda marcou gol em todos seus jogos nestas Eliminatórias, exceto na primeira rodada, quando perdeu para a própria França, por 4 a 0.

Palpite 1 - Holanda x França - Sim para ambos marcam: 1.70 na Betano.

Jogos da Holanda tiveram mais de 2 gols nas eliminatórias

Considerando o estilo de jogo ousado de ambas as seleções, é esperado um confronto dinâmico com diversas oportunidades de gol. A Holanda, conhecida por sua abordagem ofensiva, e a França, com jogadores de classe mundial, têm potencial para criar um jogo aberto e emocionante.

Com as duas equipes buscando a vitória para garantir uma posição mais confortável nas eliminatórias, a expectativa é de um duelo com pelo menos três gols, tornando a aposta em "Total de Gols Acima de 2,5" uma escolha consistente.

Ainda, vale mencionar que nos quatro jogos que a Holanda participou nesta competição, em todos tiveram um placar superior ou igual a três gols por partida: 0 a 4 contra a França, 3 a 0 enfrentando Gibraltar, 3 a 0 sobre a Grécia e 2 a 1 frente à Irlanda.

Palpite 2 - Holanda x França - Mais de 2,5 gols: 1.91 na Betano.

Jogo de bastante equilíbrio

Apesar da qualidade individual de cada seleção, a igualdade no placar não seria surpreendente. Encontros entre equipes de alto nível muitas vezes resultam em disputas equilibradas, com os times se anulando em diferentes momentos do jogo.

Além disso, considerando a importância do confronto nas eliminatórias da Eurocopa, as equipes, ainda que joguem buscando o gol, estarão certamente preocupadas com os possíveis contra-ataques. Dessa forma, o empate surge como uma opção viável, oferecendo boas probabilidades para os apostadores.

No entanto, é importante mencionar que nenhuma das duas equipes empatou nesta competição, porém, o que nos faz acreditar na igualdade é que embora a França tenha um elenco mais forte, a Holanda terá como vantagem o fator casa.

Palpite 3 - Holanda x França - Empate: 3.45 na Betano.