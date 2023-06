Palpite: Grêmio x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 4/5/2023

Recentemente classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, Grêmio e São Paulo se enfrentam no Rio Grande do Sul.

No confronto válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, o duelo de tricolores vale posições no topo da tabela da Série A, com apenas um ponto separando a equipe paulista do seu oponente desta rodada.

Nossos especialistas reuniram algumas dicas de apostas para o jogo. Confira não apenas esses palpites, como também nosso artigo sobre os melhores sites de apostas com bônus.

Confira as dicas de aposta para Grêmio x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 4/6/2023

A Goal está aqui para apresentar as últimas odds para este confronto no Brasileirão:

Empate ou São Paulo

1.61 na bet365

1.62 na Sportingbet

1.70 na Betano

Walter Kanneman para sofrer cartão amarelo

1.52 na Betano

As cotações nas demais plataformas não estavam disponíveis no momento de publicação deste artigo.

Não para ambos os times marcarem

1.95 na bet365

1.85 na Sportingbet

1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Tricolor Paulista ainda não perdeu no Brasileirão sob o comando de Dorival Jr.

O São Paulo passou um belo de um susto neste meio de semana, precisando das penalidades máximas para passar pelo Sport na Copa do Brasil, após desperdiçar uma vantagem de dois gols em casa. Porém, uma atuação ruim não apaga o bom trabalho feito por Dorival Jr. neste início de trajetória no Tricolor Paulista.

Desde que assumiu o São Paulo, Dorival não perdeu no Brasileirão. A última derrota do clube paulista longe do Morumbi veio na primeira rodada, quando caiu para o líder Botafogo por 2-1. Desde então, são sete jogos de invencibilidade em todas as competições, com três vitórias e quatro empates.

Este bom desempenho independentemente de quem é o mandante da partida, é um dos principais motivos para a arrancada do São Paulo, atual terceiro colocado do Brasileirão.

Aposta 1 - Grêmio x São Paulo - Empate ou São Paulo: 1.61 na bet365, 1.62 na Sportingbet e 1.70 na Betano.

Zagueiro argentino lidera a competição em número de cartões

Nenhum atleta neste Brasileirão tomou tantos cartões amarelos quanto o zagueiro gremista Walter Kanneman. O jogador já foi advertido com o amarelinho em seis diferentes ocasiões, além de uma expulsão sofrida no clássico com o Internacional, na sétima rodada.

Kanneman também foi um de três atletas do Grêmio a sofrer um cartão amarelo na partida deste meio de semana, pela Copa do Brasil, na qual o Tricolor Gaúcho sacramentou a sua classificação, vencendo o Cruzeiro por 1-0.

Aposta 2 - Grêmio x São Paulo - Walter Kanneman para sofrer cartão amarelo: 1.52 na Betano. As cotações nas demais plataformas não estavam disponíveis no momento de publicação deste artigo. Verifique se o mercado está disponível acessando a bet365 e Sportingbet.

São Paulo não sofreu gols em seus dois últimos jogos fora de casa

O Tricolor Paulista vem de duas vitórias fora de casa, ambas por 2-0, contra Sport e Academia Puerto Cabello. No seu duelo mais recente longe do Morumbi pelo Brasileirão, o São Paulo ficou no 1-1 com o Corinthians, e anteriormente teve um 0-0 com o Fortaleza.

Como visitante, a equipe paulista sofreu quatro gols no mesmo número de partidas neste Brasileirão, sendo que metade deles vieram na rodada inicial, derrotado por 2-1 pelo Botafogo.

Aposta 3 - Grêmio x São Paulo - Não para ambos os times marcarem: 1.95 na bet365, 1.85 na Sportingbet e 1.93 na Betano.