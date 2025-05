Palpite Grêmio x Santos - Brasileirão Série A - 04/05/2025

Grêmio tenta aproveitar mando de campo enquanto Santos busca reação fora contra crise.

Sem bons resultados no campeonato, Grêmio e Santos precisam somar pontos para espantar crise e fugir do temido Z4. Grêmio recebe o Santos neste domingo na Arena, às 16h. A partida irá rolar pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Confira dicas de apostas, mercados e análises para Grêmio x Santos.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Dupla Chance Grêmio ou empate 1.28 Ambas Marcam SIM 2.05 Gols 1ºT Mais 0,5 1.47

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 02/05, às 0h02.

Confira quais são as melhores casas de apostas

Saiba como fazer os seus palpites com os melhores apps de apostas

Má fase das equipes

Sem vencer há seis jogos, o Grêmio chega para a disputa deste domingo após mais uma derrota, dessa vez na Copa do Brasil, contra o CSA por 3x2. No Brasileirão, não vence desde a primeira rodada, quando superou o Atlético-MG; desde então, foram três derrotas e dois empates. Com esses resultados, o clube gaúcho está na zona de rebaixamento com cinco pontos, ocupando a 18ª colocação.

Sob novo comando, o Santos entrou em campo na quinta-feira (01), em jogo válido pela Copa do Brasil, e ficou apenas no 1x1 na estreia do técnico Cleber Xavier. Em má fase, o Alvinegro Praiano tem somente uma vitória no Campeonato Brasileiro, na quarta rodada contra o Atlético-MG (2x0); ao todo, são quatro derrotas e um empate. Resultados que colocam o Peixe na vice-lanterna da competição com apenas quatro pontos.

Grêmio ou empate

Grêmio e Santos enfrentam situações difíceis no início do Brasileirão, com resultados abaixo do esperado até o momento. Embora o Grêmio esteja passando por um momento conturbado no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana o elenco de Mano Menezes tem apresentado desempenho sólido, permanecendo invicto no torneio continental com dois triunfos e um empate.

No entanto, no Campeonato Brasileiro, a realidade é diferente: em seis jogos, os gremistas conseguiram vencer apenas uma vez. Sem vitórias há cinco partidas, a última vitória do Grêmio foi contra o Atlético Grau, em casa, pelo placar de 2 a 0, na Sul-Americana.

O Santos, por sua vez, não vence como visitante desde a primeira fase do Paulistão, quando superou a Inter de Limeira por 3x0. Desde então, perdeu todos os quatro jogos disputados fora de casa. Considerando os resultados recentes dos times, a situação do Santos parece ainda mais delicada, com poucas chances de conquistar três pontos nesta partida. Nesse contexto, o mercado de dupla chance pode ser uma boa opção.

Palpite 1 - Grêmio ou Empate com odd 1.28 na Sportingbet

Ambas marcam (SIM)

Nos últimos cinco jogos, o Grêmio marcou e sofreu gols em todos eles. Ao todo, o time registrou 40 gols marcados e 30 sofridos na temporada. No Campeonato Brasileiro, foram cinco gols a favor e 11 contra, evidenciando as falhas defensivas do elenco.

O Santos também apresenta fragilidade na defesa, tendo levado 26 gols em 21 jogos, enquanto seu ataque marcou 31 vezes. Nos últimos cinco jogos em que o Santos marcou gols, a zaga foi vazada em quatro ocasiões, com exceção da vitória por 2x0 contra o Atlético-MG.

As estatísticas mostram que os sistemas ofensivos dos times marcam gols com frequência, praticamente um em cada jogo, mas também sofrem gols em proporção semelhante. Portanto, o mercado de ambas marcam tem alta probabilidade de acerto nesta partida.



Palpite 2 - SIM para Ambas Marcam com odd 2.05 na Sportingbet

Gol no primeiro tempo

O Grêmio costuma marcar gols no primeiro tempo, tendo feito isso em sete dos últimos dez jogos em que balançou as redes. Da mesma forma, o Santos também tem tendência a marcar gols nos primeiros 45 minutos, tendo feito isso em oito dos dez últimos jogos em que marcou.

Analisando os jogos recentes dos clubes, é evidente que há uma grande chance do placar ser aberto logo no primeiro tempo.

Palpite 3 - Mais 0,5 Gol no 1º Tempo com odd 1.47 na Sportingbet