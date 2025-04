Palpite Grêmio x Flamengo - Brasileirão Série A - 13/04/2025

Com ataques poderosos e defesas consistentes, a expectativa é de um jogo intenso, onde ambos os times balançam as redes.

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo, na Arena do Grêmio, às 17h30. A partida será disputada pela terceira rodada do Brasileirão.

Confira análise, palpites, dicas de mercados e possíveis escalações para Grêmio x Flamengo.

Mercado Palpite Odds na Betano Total de Escanteios Mais 5,5 2.07 Total de Gols Mais 2,5 2.25 Ambas Marcam SIM 1.90

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 11/04, às 12h16.

Últimos jogos das equipes

Após o triunfo na Sul-Americana, o Grêmio agora volta suas atenções para o Brasileirão. Na terça-feira (09), o Imortal venceu o Atlético Grau por 2-0, na Arena, com gols de Matías Arezo e Cristian Oliveira. Com esse resultado, a equipe soma duas vitórias na competição, a primeira na estreia contra o Sportivo Luqueño por 2-1, e ocupa o 2º lugar na tabela do Grupo D com 6 pontos.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor Gaúcho não conseguiu repetir o bom resultado da primeira rodada, quando superou o Atlético-MG por 2-1, e dessa vez amargou uma derrota de 2-0 diante do Ceará.

Em contrapartida, o Flamengo vem de uma derrota dolorida para o Central Córdoba, pela Libertadores. O elenco comandado por Filipe Luís estava invicto há 27 jogos e foi surpreendido por uma zebra em pleno Maracanã, com a equipe Rubro-Negra sendo derrotada por 2-1 pelos visitantes. Nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o Mengão conquistou um empate de 1-1 com o Internacional e um triunfo de 2-1 sobre o Vitória.

Possíveis Escalações

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson (Rodrigo Ely), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Edenilson e Cristaldo (Camilo); Pavón, Amuzu e Matías Arezo (Braithwaite). Técnico: Gustavo Quinteros.

Flamengo: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

Tendência de escanteios

O Flamengo costuma marcar uma quantidade expressiva de escanteios durante os jogos. Nos últimos 5 confrontos, o clube carioca marcou 38 escanteios e cedeu 14. Em todos esses jogos, foram marcados no mínimo 6 escanteios ao todo.

Embora o número de escanteios a favor do Grêmio seja menor em relação ao Flamengo, com 22 escanteios nas 5 partidas recentes, a quantidade total de cantos por jogo é praticamente igual, com 6 ao todo. Somente no jogo contra o Internacional, no Campeonato Gaúcho, a soma de escanteios ficou abaixo dos 6, com apenas 5.

As estatísticas mostram que a tendência é que saia no mínimo 5,5 escanteios nesse jogo, seguindo os números das disputas recentes.

Palpite 1 – Mais 5,5 Escanteios com odd 2.07 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Previsão de gols para Grêmio x Flamengo

Em 18 jogos disputados em 2025, o Grêmio já anotou 37 gols, uma média de 2,0 gols por partida. Desse total de partidas, em apenas 7 o número total de gols ficou abaixo de 2,5; e em 10 jogos, o Imortal marcou pelo menos 2 gols.

O Flamengo, por sua vez, apresenta uma quantidade de gols marcados semelhante ao Grêmio, com 38 gols em 20 jogos, o que resulta em uma média de 1,9 gols por jogo. Em metade desses jogos, foram marcados 3 gols ou mais.

Os números mostram que os jogos dessas equipes costumam ter placares com muitos gols, com uma boa frequência de pelo menos 3 gols marcados. Considerando isso, o mercado de Mais de 2,5 Gols pode ser uma boa aposta.

Palpite 2 – Mais 2,5 Gols com odd 2.25 na Betano

Ambas Marcam (SIM)

Com 37 gols marcados desde o começo do ano e 14 sofridos, o Tricolor apresenta um ataque forte e uma defesa sólida. Entretanto, apesar da solidez da zaga gremista, o Flamengo também possui um ataque que pressiona o adversário, com 38 gols na temporada, e 12 tomados. O sistema defensivo Rubro-Negro demonstra eficiência.

Embora ambos os times disponham de uma zaga preparada, seus ataques são rápidos e certeiros. A expectativa é que os times consigam criar jogadas e uma boa disputa pela bola, o que torna provável que as duas equipes balancem as redes.

Palpite 3 – SIM para Ambas Marcam com odd 1.90 na Betano