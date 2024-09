Palpite Grêmio x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 22/09/24

Duas equipes com retrospectos idênticos nas suas últimas quatro partidas pelo Brasileirão, Flamengo e Grêmio se encontram em Porto Alegre.

Confira os nossos palpites para esse embate entre o quarto e o 14º colocado, ambos buscando reencontrar a melhor forma.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Flamengo ou empate 1.62 na Betano Total de cartões Menos de 5.5 1.65 na Betano Total de gols no primeiro tempo Mais de 0.5 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Fla costuma se dar bem na Arena do Grêmio

A vitória gremista no último duelo contra o Fla em Porto Alegre serviu para quebrar uma sequência sem vencer a equipe carioca como mandante.

Desde 2019 esses times se enfrentaram em sete ocasiões com mando do Grêmio, o Rubro-Negro Carioca venceu quatro, além de dois empates e uma vitória do Grêmio.

O Mengão apresenta números interessantes fora de casa na Série A, somente o Botafogo (6) tem mais triunfos longe de seus domínios do que os cinco do Flamengo em 12 partidas.

Palpite 1 - Grêmio x Flamengo - (chance dupla) Vitória do Flamengo ou empate: 1.62 na Betano.

Duelo das equipes com menor número de amarelos

Não existe um jogo possível nesse momento do Brasileirão que reúna duas equipes com menos cartões amarelos do que Fla e Grêmio.

O Rubro-Negro Carioca sofreu apenas 46 cartões, marca mais baixa da competição e incríveis 32 cartões atrás do Botafogo, equipe mais advertida nesse quesito.

A equipe de Renato Portaluppi até teve um atleta expulso no seu último jogo em casa, porém de maneira geral, não é uma equipe que recebe tantos cartões, na sua aparição mais recente teve apenas um no empate com o Bragantino fora de casa.

Palpite 2 - Grêmio x Flamengo - Menos de 5.5 cartões: 1.65 na Betano.

Potencial para gols no início

O Grêmio tem começado bem os seus jogos apesar de não vencer nas duas últimas rodadas do Brasileirão.

Somando os duelos com Bragantino e Atlético-MG, os comandados de Renato Portaluppi marcaram três gols nas etapas iniciais de seus últimos jogos.

A equipe do Flamengo tem o segundo melhor ataque atuando como visitante, tendo marcado 20 vezes em 12 jogos, o Fogão tem um gol a mais, porém também tem um jogo a mais fora de casa.

Desses 12 jogos longe de seus domínios, o Mengão marcou pelo menos um gol na etapa inicial em 7 ocasiões.

Obviamente a equipe carioca lida com desfalques pesados e disputa outras competições, porém as alternativas no elenco permitem que o time mantenha um bom nível mesmo que atue com mudanças no onze titular.

Palpite 3 - Grêmio x Flamengo - Mais de 0.5 gol no primeiro tempo: 1.50 na Betano.