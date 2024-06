Palpite Grêmio x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 16/6/24

A derrota do Grêmio na última rodada para o Flamengo custou justamente ao Fogão a possibilidade de ultrapassar seu rival.

Agora, esses dois times se enfrentam no Estádio Kléber Andrade. Confira os nossos palpites para esse embate entre o Tricolor Gaúcho e o Glorioso pela nona rodada da Série A.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Grêmio ou empate 1.72 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.78 na Betano Total de escanteios 10 ou mais 1.75 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Retrospecto recente favorece o Grêmio

A equipe de Renato Portaluppi tem encontrado dificuldades em trazer seus bons resultados recentes na Libertadores também para o Brasileirão. Contudo, o histórico nesse confronto dá uma esperança para a torcida gremista.

Contando com um período no qual o Fogão esteve ausente da Série A recentemente, essas duas equipes possuem seis confrontos desde o início de 2019. Nesse período o Grêmio acumula cinco triunfos contra apenas um do Botafogo.

Na temporada passada essas duas equipes protagonizaram um dos duelos mais interessantes da Série A, triunfo gremista por 4-3 no segundo turno da competição.

Palpite 1 - Grêmio x Botafogo - Vitória do Grêmio ou empate: 1.72 na Betano.

Fogão e jogos com placares baixos

Os números ofensivos do Fogão estão entre os melhores, mas muito por seu desempenho inicial, marcando oito dos seus 14 gols nas três primeiras rodadas da competição.

Em apenas um dos seis últimos jogos do Botafogo por todas as competições, a partida terminou com três gols ou mais.

A equipe gremista já sofre ofensivamente desde o início do Brasileirão com uma média inferior a um gol por partida, marcando cinco em seis embates.

Palpite 2 - Grêmio x Botafogo - Dois gols ou menos: 1.78 na Betano.

Glorioso teve maior número de escanteios na última rodada

O Botafogo venceu o Fluminense pelo placar mínimo na última rodada em uma partida na qual teve 14 escanteios ao seu favor.

Esses 14 escanteios elevaram a média do Glorioso na competição para seis por jogo após oito rodadas.

O Tricolor Gaúcho vem de uma derrota para o Flamengo por 2-1 em uma partida que teve 10 escanteios, quatro para o Fla e seis para o Tricolor Gaúcho.

Palpite 3 - Grêmio x Botafogo - 10 escanteios ou mais: 1.75 na Betano.