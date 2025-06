Palpite Goiás x Volta Redonda - Série B - 08/06/2025

Goiás tenta ampliar vantagem na Série B, enquanto Volta Redonda busca se afastar do Z4. Confronto acirrado neste domingo às 16h.

Goiás e Volta Redonda se enfrentam, na tarde deste domingo (8), pela 11ª rodada da Série B.

A bola rola às 16h, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Líder, o Goiás quer ampliar seu domínio no topo da tabela, enquanto o Volta Redonda, em 15º, busca se afastar da zona do rebaixamento.

Melhores dicas de apostas para Goiás x Volta Redonda

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Superbet Resultado final Goiás vence 1.77 Total de gols Menos de 2.5 1.52 Goiás vence de zero Sim 2.47

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 06/06, ás 16h.

Como chegam as equipes

A partida entre Goiás e Volta Redonda, marcada para às 16h deste domingo (8), em Goiânia, terá repercussões nas duas pontas da tabela. Na liderança, o objetivo do Esmeraldino é conquistar mais uma vitória em casa, enquanto o Volta Redonda, na 15ª posição, quer se afastar da zona do rebaixamento e ter mais tranquilidade na Série B.

Principal candidato ao título da competição, o Goiás começou bem a Série B. Com 23 pontos, o Alviverde já abriu cinco de vantagem para o CRB, que é o quinto colocado, se firmando no G-4 da competição. No último jogo que disputou, o Goiás bateu o rival Atlético Goianiense, fora de casa, e disparou na ponta da tabela. Nos últimos 12 jogos disputados, a equipe sofreu apenas uma derrota, para o América-MG, em Minas Gerais. Nesse espaço de tempo, ainda aconteceram sete vitórias e quatro empates.

Em 2025, o Goiás tem excelentes números. Em 32 jogos disputados, o Esmeraldino conquistou 15 vitórias, além de 12 empates e apenas cinco derrotas. Nos últimos seis jogos, cinco vitórias e um empate.

Do lado do Volta Redonda, uma campanha tímida e até mesmo preocupante na Série B. Com 10 pontos, o Voltaço está a apenas um do Criciúma, time que abre a zona do rebaixamento. Em 10 jogos, apenas duas vitórias e o pior ataque da competição, com cinco gols marcados. Em seu último jogo, contra o América-MG, um respiro: vitória por 1 a 0 e saída da incomoda posição entre os quatro últimos. Apesar da colocação e do baixo número de gols, o Voltaço não perde há cinco jogos.

Na temporada de 2025, o Volta Redonda começou bem, alcançando as semifinais do Campeonato Carioca. Ao todo, são 23 jogos disputados, com oito vitórias, sete empates e oito derrotas.

Prováveis escalações:

Goiás: Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Luiz Felipe e Willean Lepo (Lucas Lovat); Marcão, Juninho, Rafael Gava; Welliton Matheus, Anselmo Ramon e Pedrinho.

Volta Redonda: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Bahia, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sanchez; André Luiz, Robinho e Raí; Mirandinha e Bruno Santos.

Para disparar na liderança

Líder, jogando em casa e empolgado, o Goiás não quer deixar o bom momento escapar. Com uma sequência de três vitórias seguidas como mandante na Série B, a expectativa é de que o Esmeraldino vença mais uma vez.

Palpite 1 - Goiás vence, com odds de 1.77 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Goiás x Volta Redonda nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo estratégico

Mesmo contando com um ataque forte, o Goiás deve ter dificuldades para furar a defesa do Volta Redonda, que é um dos destaques da equipe na temporada. Por conta disso, a esperança de gols é baixa para o confronto deste domingo.

Palpite 2 - Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.52 na Superbet

Ataque que não passa confiança

Jogando fora de casa, o Volta Redonda não tem tido muito repertório ofensivo. Por conta disso, caso o Goiás consiga abrir o placar em algum momento do jogo, é difícil imaginar que o Voltaço tenha poder de reação.

Palpite 3 - Goiás vence sem sofrer gols, com odds de 2.47 na Superbet