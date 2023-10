Palpite Fortaleza x Corinthians - Copa Sul-Americana - 3/10/23

Confira os melhores palpites para Fortaleza x Corinthians, no segundo jogo da Copa Sul-Americana.

Neste confronto pelo jogo de volta das semifinais da Sul-Americana, o Fortaleza recebe o Corinthians. O duelo entre cearenses e paulistas acontece no dia 3 de outubro (terça-feira), no Estádio Castelão, em Fortaleza.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que definirá quem será o primeiro finalista da Copa Sul-Americana 2023. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Fortaleza vence 1.75 na Betano Método de classificação Fortaleza no tempo regulamentar 1.70 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 2.15 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Tudo em aberto para o segundo jogo

Semana passada, na primeira partida desta semifinal, na Neo Química Arena, Corinthians e Fortaleza ficaram apenas no empate por 1 a 1. O resultado reforçou o favoritismo cearense e custou o emprego de Vanderlei Luxemburgo.

Dessa forma, considerando que o Corinthians passa por um momento de transição no comando técnico, fazendo seu primeiro jogo sob o comando de Mano Menezes, é possível que a equipe encontre dificuldade para assimilar as ideias do novo treinador.

Ainda, vale mencionar que o Fortaleza vinha de quatro vitórias seguidas no Castelão antes do empate com o Grêmio por 1 a 1. E entre as vítimas recentes do Leão esteve o próprio Corinthians, ao qual superou por 2 a 1 pelo Brasileirão.

Palpite 1 - Fortaleza x Corinthians - Fortaleza vence: 1.75 na Betano.

Corinthians não tem se saído bem fora de casa

Nesta edição da Copa Sul-Americana, o Corinthians, por entrar a partir da fase de play-offs ao ser eliminado precocemente da Libertadores, sempre fez o jogo de ida na Neo Química Arena.

E nas três fases anteriores (enfrentando os peruanos do Universitario, os argentinos do Newell’s Old Boys e do Estudiantes de La Plata), os paulistas conseguiram sair com a vitória em casa pelo placar mínimo: 1 a 0.

Agora, na decisão contra o Fortaleza, a equipe não visita seu adversário com vantagem no placar, o que significa que pode ter que se expor mais. Além disso, a última vitória como visitante do Timão foi em 18 de julho, em Lima, contra o Universitario.

Palpite 2 - Fortaleza x Corinthians - Fortaleza se classifica no tempo regulamentar: 1.70 na Betano.

Ambos participam de jogos com muitos gols

Em cinco dos seis jogos mais recentes do Corinthians, ambas as equipes marcaram. E isso inclui dois jogos contra o próprio Fortaleza: 2 a 1 para o Leão no Brasileirão e 1 a 1 no primeiro jogo das semifinais da Sul-Americana.

Do lado do time cearense, algo similar: dos oito jogos mais recentes, em sete deles os dois times alteraram o marcador. O único jogo em que não houve gol dos dois lados foi quando perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, fora de casa, pelo Brasileirão.

Além disso, o Fortaleza foi vazado em oito de seus últimos dez jogos atuando como mandante. Dessa forma, ainda que o Leão chegue com favoritismo, o Corinthians pode muito bem complicar a vida dos cearenses anotando gols.

Palpite 3 - Fortaleza x Corinthians- Sim para ambos marcam: 2.15 na Betano.