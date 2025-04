Palpite Fluminense x Santos - Brasileirão Série A - 13/04/2025

O Fluminense enfrenta o Santos, que tenta se recuperar no Brasileirão sob forte pressão.

De técnico novo, o Fluminense caminha para buscar uma retomada nos resultados na temporada, principalmente após um início ruim. Diante do RB Bragantino, o time conseguiu uma importante vitória, mas sofreu críticas por um fraco desempenho na segunda etapa. Entretanto, o time chega com moral após a recente vitória na Copa Sul-Americana.

Diante do seu torcedor, o Tricolor enfrentou o GV San José, um time da Bolívia que não mostrou nenhuma força de reação e qualidade e aplicou uma goleada implacável. Aliás, um dos destaques do time foi Germán Cano, que novamente balançou as redes e vem se tornando peça fundamental da equipe nesse novo momento.

Diante do Santos, a equipe carioca irá enfrentar um adversário muito limitado, ainda mais sem a presença de Neymar. Atuando fora de casa, o Fluminense não deve ter problemas para superar o time paulista.

Mercado Palpite Odds na bet365 Cartões Mais de 4,5 cartões 1,75 Gols Ambos os times marcam 1,93 Gols Para Germán Cano marcar a qualquer momento 2,87

Odds sujeitas a alteração. Última atualização feita dia 11/04 às 14h25.

Santos pode demitir o seu treinador neste final de semana

Com Neymar na equipe, o time santista mostrou muita qualidade e parecia que iria emplacar na temporada, entretanto tudo mudou ao longo das últimas semanas. O jogador acabou se machucando, se encontra um período fora e a situação acabou piorando e muito para o Peixe.

Sem o craque, o time foi eliminado de maneira tranquila pelo Corinthians no Paulistão e vive um momento delicado no Brasileirão, correndo inclusive riscos de entrar na zona do rebaixamento nas próximas rodadas, o que seria muito ruim para o planejamento do time esse ano.

A situação pode piorar ainda mais, se o time foi derrotado por uma diferença considerável de gols, o que pode fazer com que Pedro Caixinha seja desligado do cargo já no início do Brasileirão.

Escalações Prováveis para Fluminense x Santos

Escalação Esperada do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lima (Ganso); Arias, Canobbio e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação esperada do Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt e Diego Pituca; Barreal (Neymar), Rollheiser e Guilherme; Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

Mais de 4,5 cartões

Sem a presença de Neymar, o time santista deverá adotar uma postura diferente na parte e ser mais faltoso. Em confrontos diretos, em 7 dos últimos 9 jogos tivemos um número alto de cartões. Porém, é preciso ficar atento também ao árbitro do jogo. Felipe Fernandes de Lima será o responsável por apitar esse jogo.

Com uma média de 5,80 cartões amarelos por partida, o apitador é um dos mais rígidos do Brasileirão e não deve escolher por conversar muito com os atletas. Por conta disso, acreditamos em um alto número de cartões.

Palpite 1 - Mais de 4,5 cartões com odd 1.75 na bet365

Ambos os times marcam

Mesmo com um Santos com muitos problemas ofensivos e um Fluminense vindo de uma vitória sem sofrer gols, a expectativa para esse duelo é de que os times consigam balançar as redes neste jogo. O histórico recente entre as equipes aponta uma alta probabilidade de isso acontecer.

Nos últimos 5 jogos do Santos, em pelo menos 4 deles tivemos o ambos marcam batendo. Em confrontos diretos esse cenário apareceu em pelo menos 2 oportunidades, o que demonstra uma possibilidade grande de termos os dois times fazendo gol.

Palpite 2 - Ambos os times marcam com odd 1.93 na bet365

Para Germán Cano marcar a qualquer momento

Artilheiro do Fluminense na Sul-Americana, o argentino já balançou as redes em 3 oportunidades nos últimos dois jogos e ainda não marcou no Brasileirão. No Carioca, o atleta teve 6 gols em 12 jogos e possui uma média de quase um gol a cada duas partidas com o Fluminense.

Atuando no Maracanã e diante de uma torcida animada, o argentino deverá ter muitas chances de gol e é apontado como favorito a balançar as redes nesse confronto. Além disso, é preciso destacar que a defesa do Santos costuma falhar com certa facilidade, o que poderá ser decisivo para que o time tricolor consiga ver o seu centroavante balançando as redes novamente.

Palpite 3 - Germán Cano marcar a qualquer momento com odd 2.87 na bet365