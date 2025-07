Palpite Fluminense x Palmeiras - Brasileirão Série A - 23/07/2025

Fluminense e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida será válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

Em momentos diferentes após a volta da Copa do Mundo de Clubes, Fluminense e Palmeiras precisam de um bom resultado nesta rodada. O Verdão sonha com a liderança, enquanto o Tricolor quer voltar a vencer após dois jogos.

Melhores dicas de apostas para Fluminense x Palmeiras

Confira os palpites selecionados pelos nossos especialistas.

Mercado Palpite Odds na Betano Resultado final Fluminense vence 2.85 Total de cartões Menos de 5.5 1.75 Ambos marcam Sim 2.15

As odds estão sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

Brigando na primeira parte da tabela, Fluminense e Palmeiras voltaram diferentes após a Copa do Mundo de Clubes. O Verdão, apesar do empate no retorno, conseguiu voltar a vencer e sonha com a liderança. O Tricolor, por sua vez, atuou no Maracanã duas vezes e perdeu as duas, incluindo um clássico contra o Flamengo. A bola rola às 19h desta quarta-feira (23), e a vitória é só o que interessa.

Após uma campanha histórica na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense voltou abaixo para o Campeonato Brasileiro. Na reestreia, contra o Cruzeiro, no Maracanã, a derrota por 2 a 0 frustrou a equipe.

Contra o Flamengo, o jogo foi equilibrado, mas a equipe sofreu um gol na parte final do jogo que definiu o resultado.

A campanha no Brasileirão, apesar do momento conturbado, é boa. São 20 pontos em 13 jogos disputados, com seis vitórias, dois empates e cinco derrotas, com 15 gols marcados e 15 sofridos. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate. Em 2025, o Tricolor tem 44 partidas, com 22 vitórias, 12 empates e 10 derrotas.

Criticado após o empate contra o Mirassol, o Palmeiras voltou a vencer e respirou no Brasileirão. A vitória contra o Atlético-MG animou os torcedores, que acreditam em uma retomada na boa fase e na briga pela taça do Brasileirão. Contra o time do interior paulista, o Verdão foi superior, mas levou um gol na única finalização do adversário no jogo.

No momento, o Palmeiras é o atual 4º colocado do Brasileirão, com 26 pontos somados. Em 13 jogos, o Verdão tem oito vitórias, dois empates e três derrotas. Nos últimos cinco jogos, venceu dois, empatou um e perdeu dois. Em 2025, foram 42 jogos disputados, com 26 vitórias, 10 empates e seis derrotas.

Fluminense e Palmeiras já se enfrentaram em 102 oportunidades, com 34 vitórias do Tricolor, 14 empates e 54 triunfos do Alviverde. No último encontro, no Brasileirão da última temporada, vitória do Fluminense por 1 a 0 no Allianz Parque. A partida determinou a permanência do Tricolor na primeira divisão.

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva, Freytes, Renê; Bernal, Martinelli, Nonato; Canobbio, Everaldo.

Palmeiras: Weverton, Giay, Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Moreno, Lucas Evangelista, Maurício; Torres, Felipe Anderson, Vitor Roque.

Para manter a escrita

Sem perder para o Palmeiras no Maracanã desde 2017, o Fluminense quer manter esse bom desempenho na partida desta temporada. De lá pra cá, foram cinco vitórias e dois empates em sete jogos disputados no estádio. Por conta disso, a expectativa é de que o Fluminense vença a partida.

Palpite 1- Fluminense vence, com odds de 2.85 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo duro no Maracanã

Por ter uma certa rivalidade em campo, o confronto entre Fluminense e Palmeiras sempre é um dos mais difíceis no Brasileirão. Apesar disso, não costuma ser um jogo faltoso. Por conta disso, deve ter um número aceitável de cartões.

Palpite 2- Menos de 5.5 cartões no jogo, com odds de 1.75 na Betano.

Expectativa de gols

Nos últimos cinco jogos entre as equipes no Maracanã, em apenas um deles, na temporada passada, apenas um time marcou. Por conta disso, a esperança é de que ambos marquem no confronto desta quarta-feira.

Palpite 3- Ambos marcam na partida, com odds de 2.15 na Betano.