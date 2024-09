Palpite Fluminense x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 21/09/24

Únicos do mesmo estado a duelarem na 27ª rodada, Fluminense e Botafogo se encontram em meio a período decisivo na temporada.

Confira os nossos palpites para esse clássico carioca entre uma equipe lutando pelo título e a outra para não ser rebaixada.

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Botafogo ou empate 1.36 na bet365 Jogador receber um cartão a qualquer momento Alexander Barboza 2.05 na bet365 Total de gols de uma equipe Fluminense não marcar 2.62 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Nenhum visitante vence mais que o Botafogo

O conjunto da obra leva o Fogão ao topo da tabela e entre os seus vários atributos, está a capacidade de não perder as suas características mesmo quando atua fora de casa, perdendo apenas três de 13 jogos como visitante;

Retornando ao começo do primeiro turno, é esse Botafogo que não se intimidou no clássico no Maracanã, batendo o Flamengo por 1-0.

Além disso, não há muita competição em confrontos recentes contra o Fluminense, o Glorioso superou o Tricolor das Laranjeiras em cinco partidas consecutivas.

Palpite 1 - Fluminense x Botafogo - Vitória do Botafogo ou empate: 1.36 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Fluminense x Botafogo nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vitória do Botafogo: 2.37 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Alexander Barboza é o segundo mais amarelado do time

O zagueiro argentino já chegou a cumprir suspensão em duas ocasiões por conta dos seis amarelos recebidos ao longo da disputa do Brasileirão.

Apenas o volante Gregore (7) foi amarelado mais vezes do que Alexander Barboza entre atletas botafoguenses, lembrando que Barboza atuou em 16 partidas, enquanto Gregory esteve presente em 22 jogos.

Cartões amarelos não são incomuns para Barboza, que jogou a ida das quartas da Libertadores contra o São Paulo como um dos pendurados e ao todo já levou 15 cartões nesta temporada.

Palpite 2 - Fluminense x Botafogo - Alexander Barboza receber um cartão a qualquer momento: 2.05 na bet365.

Defesa do Fogão também merece destaque

Faz sentido que o ataque botafoguense seja bastante enaltecido, considerando especialmente a qualidade individual que possui, com nomes como Luiz Henrique e Thiago Almada. Entretanto, a defesa também vem muito bem e deve ser elogiada.

O Fogão segurou seu oponente sem marcar em três de seus quatro jogos mais recentes, a única equipe que conseguiu penetrar a defesa do Fogão nesse retrato foi o Corinthians marcando de pênalti em derrota por 2-1.

Esses números foram alcançados em jogos bem difíceis, com a equipe de Artur Jorge segurando Bahia, Fortaleza e São Paulo sem balançar as redes.

Palpite 3 - Botafogo x Fluminense - Fluminense não marcar: 2.62 na bet365.