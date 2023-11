Palpite Fluminense x Boca Juniors - Final da Libertadores - 4/11/23

Descubra os melhores palpites para apostar em Fluminense x Boca Juniors, na final da Copa Libertadores.

O Tricolor das Laranjeiras está a um passo de conquistar sua primeira Libertadores. Porém, para isto a equipe de Fernando Diniz terá de passar por um dos times mais tradicionais da América do Sul, enfrentando o Boca Juniors no Maracanã.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para a grande final da Copa Libertadores 2023, no Maracanã. Confira também nossa página de odds Copa Libertadores 2023 para ver as cotações no time campeão.

Aposta Palpite Odd Resultado no tempo regulamentar Empate 3.50 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.57 na Betano Método de vitória Boca Juniors nos pênaltis 10.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Boca Juniors é o rei dos empates

A equipe argentina chegou até a decisão desta Libertadores com uma campanha recheada de empates.

Em seis partidas por três duelos eliminatórios, o Boca Juniors empatou cada um dos jogos contra Nacional, Racing e Palmeiras.

Esta decisão acontecerá no Maracanã, onde o Fluminense empatou seu último jogo por esta Libertadores.

No confronto de ida da semifinal com o Inter, o placar terminou em igualdade. A única ressalva em relação àquele 2-2 é que o Flu atuou mais da metade do jogo com um homem a menos. Por isso, um palpite interessante é o palpite no tempo regulamentar da grande final da Libertadores 2023.

Palpite 1 - Fluminense x Boca Juniors - Empate no tempo regulamentar: 3.30 na Betano.

Poucos gols em finais de Libertadores

Esta será a quinta edição da Libertadores com a final disputada em jogo único.

Nas últimas três decisões, o tempo regulamentar chegou ao fim com no máximo dois gols sendo marcados.

O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 em 2020. Esse foi o mesmo placar de 2022, quando o Flamengo derrotou o Athletico-PR.

Em 2021, Palmeiras e Flamengo ficaram no empate em 1 a 1, e o Verdão conquistou o título na prorrogação.

Além disso, as partidas terminaram com mais do que dois gols em apenas dois de seis jogos do Flu no Maracanã nesta Libertadores. Sendo assim, um palpite indicado é que a final da Libertadores tenha até dois gols.

Palpite 2 - Fluminense x Boca Juniors - Dois gols ou menos: 1.57 na Betano.

Sergio Romero faz história nesta Libertadores

Não há nenhum jogador ao qual o Boca Juniors deva mais a sua participação nesta final do que o seu goleiro Sergio Romero.

Em três confrontos decididos por pênaltis nesta Libertadores, os números de Romero são espetaculares. O goleiro do Boca Juniors defendeu seis de 11 penalidades contra a sua meta.

Em cada um dos confrontos, contra Nacional, Racing e Palmeiras, Romero defendeu duas penalidades em no máximo quatro cobranças.

Do outro lado, o Flu tem um excelente goleiro em Fábio, mas os números de Romero em penalidades são completamente fora da curva. Um palpite mais arriscado é a vitória do Boca nos pênaltis.

Palpite 3 - Fluminense x Boca Juniors - Boca Juniors para vencer nos pênaltis: 10.50 na Betano.