Palpite Fluminense x Argentinos Juniors – Copa Libertadores – 8/8/2023

Confira os melhores palpites para Fluminense x Argentinos Juniors, nas oitavas da Copa Sul-Americana.

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o jogo entre o Fluminense e o Argentinos Juniors, referente ao jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, esta terça-feira.

O time brasileiro tem uma pequena vantagem para o jogo de volta, em casa, após ter empatado na Argentina de 1 a 1. Confira:

Aposta Palpite Odd Vitória Fluminense vence 1.65 na Betano Resultado correto 1-0 5.50 na Betano Mais/menos gols Menos de 2,5 gols 1.70 na na Betano

Empate foi motivador

O Fluminense não tem um registro recente ótimo fora de casa, sendo que na Libertadores esta temporada este é o primeiro resultado positivo desde a vitória na primeira rodada da fase de grupos contra o Sporting Cristal, vitória de 3 a 1.

O gol do empate no Estádio Diego Armando Maradona surgiu apenas a três minutos dos 90, com o resultado a ter um sabor a vitória.

Com sete derrotas nos últimos oito jogos fora de casa em todas as competições, sem conseguir marcar qualquer gol nessas derrotas, o Flu estará grato pela pequena vantagem para esta terça-feira.

Porém, em casa o Tricolor é bem mais forte, sem perder no Maracanã desde o final de janeiro e sofrendo apenas dois gols nos últimos cinco jogos em casa em todas as competições.

Assim, esperamos uma vitória do time brasileiro e a classificação para as quartas da Copa Libertadores.

Palpite 1 - Fluminense x Argentinos Juniors – Fluminense vence: 1,65 na Betano.

Argentinos com missão complicada

O Argentinos Juniors terá que brigar duro para tentar um resultado positivo esta terça-feira.

Mas o Flu só sofreu um gol em três jogos em casa nesta competição esta temporada e, em 2023, nunca sofreu mais de um gol por jogo no Maracanã.

A motivação do El Bicho está na sua boa forma fora de casa, sem perder fora nos últimos três jogos em todas as competições e com uma vitória 1 a 0 na casa do Corinthians, na fase de grupos.

O Argentinos tem também um bom registro no Brasil em jogos da Libertadores, sem perder fora nos últimos quatro jogos contra times do Brasileirão nesta competição, dois deles sem sofrer gols.

Repetir isso não será fácil e esperamos uma vitória difícil para o Fluminense.

Palpite 2 - Fluminense x Argentinos Juniors – Resultado correto – 1-0: 5,50 na Betano.

Flu precisa defender bem

O Fluminense terá que se concentrar na defesa e tentar não sofrer qualquer gol, isso porque o Bicho não perde um jogo fora de casa após estar na frente ao intervalo desde fevereiro.

A experiência será também um fator importante. O time argentino tem muitos jogadores sem experiência em jogos deste nível, enquanto o elenco do Fluminense está bem mais habituado à pressão destes momentos.

Finalmente, o Maracanã será certamente um fator importante na motivação do time da casa.

Esperamos uma vitória do Fluminense, mas com poucos gols.

Palpite 3 - Fluminense x Argentinos Juniors – Menos de 2,5 gols: 1,70 na Betano.